台灣最美的風景？2機車擦撞 路人趁火打劫

2019年01月21日 11:13 中時 謝明俊

中正二分局泉州所員警日前處理車禍，現場逮獲順手牽羊的蕭姓竊嫌，起出另二支手機贓物。〔謝明俊翻攝〕

北市中正區汀州路一段、南海路口日前發生兩部機車車禍，一名４１歲的蕭姓男子途經現場，瞧見車禍當事人許女的皮夾放在機車椅墊上，竟生歹念順手牽羊，路人見狀大聲示警，員警尾隨追趕攔捕蕭嫌，詢後依法送辦。

中正二分局泉州所警員蔣鈞富、警員蔡志楷等2人，是在日前擔服巡邏勤務，接獲報案指稱汀州路1段、南海路口有交通事故，蔣員等2人赴現場處理，發現是一名１８歲許姓女子騎機車與人發生擦撞，警方於是依程序處置。

正當員警向當事人詢問事發過程，一名蕭姓男子途經現場，竟心生歹念，罔顧有員警在場，順手牽羊將許女置放機車椅墊上皮夾竊走。當場被路人看到，大喊「有小偷！」，蔣員聞聲見到蕭嫌神色慌張，急忙離開現場，左手還抓著許女皮夾，員警大聲喝令蕭嫌停步並上前追捕，蕭嫌卻加速狂奔，蔣員2人在大街上演警匪追逐，追逐逾百尺後，最終於在死巷逮獲蕭嫌。

經員警將蕭嫌帶回派出所清查，發現蕭嫌用同樣手法竊取另2支手機，警方隨通知被害人領回。警方經了解蕭嫌因失業已久，才行竊手機，以換取溫飽，蕭嫌對自己所犯深感後悔，並對犯行坦承不諱，全案由警方依竊盜罪移送法辦。

(中時 )