吳王搶搭韓流熱潮！韓國瑜以「這態度」應對

吳敦義到台東參加5合1選舉主席感恩茶會。（楊漢聲攝）

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中時電子報
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前立法院長王金平強調因緣具足就宣佈。（許素惠攝）

國民黨四個太陽之一的前立法院長王金平雖未鬆口參選2020總統，表示要等因緣，但暖身意味相當濃厚。而另一位有意參選的黨主席吳敦義，也是動作頻頻，不言而喻。而高雄市長韓國瑜表態挺誰，就顯得舉足輕重，因此吳王兩人積極攏絡。不過，媒體認為韓國瑜不會捲進2020總統大選渾水，不論誰出線，他都將「維持中立態度」。

王金平在高雄選戰期間為了韓國瑜拚盡全力輔選，被視為韓國瑜當選的最大功臣，感恩餐會在高雄圓山飯店席開85桌，韓國瑜也率眾到場支持。期間王金平致詞時，底下支持者不斷鼓譟要他選總統，韓國瑜致詞時，表示王金平一直提醒的四個字大家都要謹記在心，也就是「苦民所苦」。

而另一有意角逐總統初選的吳敦義，拉攏韓國瑜的企圖心不言而喻。在昨（１９日）國民黨高雄市黨部主委交接典禮上，吳敦義親下高雄監交。韓國瑜致詞時回想15個月前他接任時沒人、沒錢，當場流淚，並呼籲國民黨領導者一定要傾聽基層民意。

而吳敦義更在台東茶會上，表示韓的空軍就是他安排的；但吳敦義忘了，不過就在幾個月前，當時的韓國瑜向吳主席要不到一碗「滷肉飯」，更別忘了，吳的「母豬說」，一度重創韓的聲勢。現在韓流興起，吳敦義就這麼容易健忘過往事蹟，什麼都攬功起來！

從韓國瑜出現在吳敦義和王金平場合上，都是強調要「苦民所苦」和「傾聽基層民意」，便可看出韓國瑜小心應對2020總統大選議題。據《上報》報導，雖然王金平和吳敦義有意搶搭韓流熱潮，但韓國瑜仔細拿捏應對，維持中立的態度，避免捲進2020總統大選議題，使得國民黨總統初選局勢，更加詭譎難料。

(中時電子報)

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