辦援交案索賄嫖客20萬 貪警判囚8年定讞

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新北市員警林瑞添7年前協助檢察官偵辦魏姓男子與少女援交案，林男謊稱跟檢察官很熟向對方索賄20萬元，過程遭魏的行車紀錄器錄下，一審認定罪證不足判林男無罪，二審佐以魏妻的證詞，認定林男犯行明確且否認犯罪，逆轉改重判8年，最高法院駁回上訴定讞。

本案一審將貪汙員警判處無罪的審判長、基隆地院庭長陳志祥，去年兼任職務法庭法官時，7度上媒體幫涉性騷擾的法官陳鴻斌辯解，稱對方是婚外情未遂並非性騷擾，司法院認為他發表不當言論，損害司法尊嚴及人民對司法信賴，將他送交法官評鑑。

從警25年的林瑞添在2012年任職新北市警局瑞芳分局警備隊，他被調派支援偵查隊負責刑事案件的調查及移送，2013年6月28日改調任金山分局至今，本件貪汙案發生在2012年，當時林男協助檢察官偵辦魏男涉犯兒少法案件，他私下邀約魏男見面索賄。

林男向魏男騙稱「跟承辦的檢察官很熟」，要求對方給付20萬元來擺平此事，魏與妻子給林男20萬元後卻仍遭起訴，林男又謊稱「已處理好了、起訴不一定會被判刑」，但魏男最後被判刑6月確定，之後聯絡不上林男才知受騙。

2013年間，魏男涉犯妨害風化罪遭高雄刑警大隊偵辦，警方從魏的電腦中搜出行車紀錄器，內有林男索賄的對話錄影，魏男才向檢方告發此事，基隆地檢察將林瑞添起訴，但基隆地院認為行車紀錄器遭剪接過且是傳聞證據，將林男判處無罪。

高院承審法官錢建榮重新勘驗行車紀錄器，並佐以魏妻的證詞，認為林男犯行明確且犯後空言否認犯行，依貪汙罪將林瑞添判刑8年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )

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