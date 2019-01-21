「大寒」日進補趣！「貢寮鮑金棗排骨湯」做法報你知

2019年01月21日 11:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

豬年的腳步近了，這幾天天氣也變冷了！昨（21日）是24節氣中最後一個「大寒」，也代表年節就要到來，趁這個時間吃補最合適了，煮道貢寮鮑金棗排骨湯或是麻油煎貢寮鮑，就是最簡單的進補料理，還可以依自家喜好調整口味，如貢寮鮑金棗排骨湯吃得到海鮮、水果美味，暖心也暖胃。

麻油煎貢寮鮑是貢寮漁家進補料理，將燙至半熟的九孔以薑及麻油煎到全熟就完成囉。（新北市漁業處提供）

想到進補大家第一個想到的就是麻油了，將生鮮九孔燙約2分鐘半熟，再加入薑片及麻油一同乾煎至熟透，麻油香搭配貢寮鮑的鮮甜海味，別說聞到，用想的就令人食指大動呢！想喝熱湯但又怕上火可嘗試貢寮鮑金棗排骨湯，燙過的排骨與金棗先行以高湯燉煮大約20分鐘至排骨軟嫩入味後，加入薑片和燙熟的貢寮鮑再煮2分鐘，最後酌量添加鹽及米酒提味就完成啦！可喝到金棗的果香搭配貢寮鮑的海味！

新北市政府農業局長李玟說，貢寮鮑是新北市貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」總稱，新北市政府為了推廣貢寮在地優質水產品，建立「貢寮鮑」品牌，推廣生長在天然海域、吃海菜長大的在地九孔以及黑盤鮑，並輔導業者自主管理取得產銷履歷或生產追溯認證。

此外， 1月24至31日板農超市前年貨大街還有1月25至27日在三重示範魚市場，都能在現場買到新鮮貢寮鮑回家料理，另外家中沒有廚房可以料理或想更簡單享用貢寮鮑也可以考慮「貢寮滷鮑」。天冷時，就讓美味料理溫暖家人好友的與胃！

(中時電子報)