最新民調 台灣民意基金會：不滿小英拚經濟表現創新高

財團法人八卦寮文教基金會20日舉行高雄橋頭事件40週年專書「大時代的故事─台灣第一位黨外縣長余登發」發表會，總統蔡英文（前右2）由基金會董事長余政憲（左2）陪同出席，受到熱烈歡迎。(中央社)

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對於蔡英文總統的經濟表現，台灣民意基金會今天公布最新民調，有兩成九的人表示滿意，但有高達近六成四的人不滿意，不滿意的人比滿意的人多約35個百分點，其中有三成四的人強烈不滿，創下台灣人不滿蔡總統拼經濟表現的最高紀錄。

儘管蔡英文總統因兩岸議題讓聲望大幅攀高，不過根據台灣民意基金會今天公布的最新民調，對於蔡英文總統上任迄今，在拚經濟方面的表現，有3.7％非常滿意；25.3％還算滿意；29.5％不太滿意；34.1％非常不滿意；7.4％沒意見、不知道、拒答。

整體而言，在年滿二十歲的台灣成年人中，有兩成九的人滿意蔡總統上任迄今的拚經濟表現，但有高達近六成四的人不滿意，不滿意的人比滿意的人多約35個百分點；同時，有三成四的人強烈不滿。

基金會董事長游盈隆表示，2016年8月蔡總統百日執政時，滿意或不滿意蔡英文經濟表現的人各約佔四成六，平分秋色，不相上下；從2016年11月開始，不滿意蔡英文經濟表現的人大幅增加，到達五成五，12月並進一步飆升到六成，不滿意的人竟高出滿意的人30個百分點。

到了蔡英文執政滿週年的時候，不滿意其拚經濟表現的人，更衝高到六成四，滿意者則只有三成三；2018年5月執政兩週年，不滿意蔡總統拚經濟表現的人仍高達六成一，滿意者只有三成五。2018年地方大選執政的民進黨慘敗，選後的現在，2019年1月，不滿意蔡總統經濟表現的人再一次衝到六成四，滿意者只有兩成九，「這當然是一個嚴重的警訊」。

游盈隆表示，蔡英文在她的就職演說中，將經濟結構轉型列為五個優先要做的首要工作，但她拼經濟的口號是「創新、就業、分配」，避談經濟成長。兩年半過去了，蔡英文總統領導下的民進黨政府遭遇2018地方大選歷史性挫敗，合理推測，應與蔡總統的經濟表現有重要關係。

尤其今年又是大選年，他該為，總統經濟表現將會是決定2020總統與立委大選結果的最重要因素之一，如何在短期內讓選民對總統拚經濟有感，無疑是重中之重的課題。

(工商 )

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