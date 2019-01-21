民進黨靠接地氣搶勝？他揭韓國瑜事蹟 教國民黨應戰

2019年01月21日 11:11 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統、新內閣逐漸網紅化引發關注！中國文化大學新聞系主任胡幼偉指出，他被問及民進黨政客拚命搞直播，想用接地氣這招，在2020大選逆轉勝，藍營該如何應戰？他則舉高雄市長韓國瑜為例，直言「最不接地氣的，就是只想把自己搞成網紅，而忽略了『地氣主流』到底是什麼？」

行政院長蘇貞昌這次組閣，核心理念是要組立刻上手、能接地氣、強化溝通、拔擢中生代，組成一個「會做事，接地氣」的內閣。蘇也指示各部會加強與人民溝通，透過「社群媒體」與民眾溝通，讓政策更貼近民心，政策推動過程更加順利。蘇貞昌也帶頭示範，頻繁推出影片告訴民眾政府做的事，勞動部長許銘春、科技部長陳良基等部會首長紛紛跟進。

對此，胡幼偉指出，他被問及民進黨政客拚命搞直播，想用接地氣這招，在2020大選逆轉勝，藍營該如何應戰？他則表示，藍營想選總統的人拚命在網路上賣萌，但他認為，最不接地氣的，就是只想把自己搞成網紅，而忽略「地氣主流」到底是什麼？

胡幼偉指出，韓國瑜能勝選，外界認為他「空戰」打得好，但他認為，韓搞網路宣傳有效，是因為兩原因，包括一、大家對他不熟悉，好奇之餘，想聽聽看他說什麼；二、他的「貨出去、人進來、高雄發大財」的訴求，符合高雄地氣主流心聲。

胡幼偉說要選總統或立委，總要講最主要的訴求是什麼、到底想幹嘛？若當總統或立委，選民能撈到什麼好處？這才是重點。「老韓用『讓你發財』的承諾來換選票；你們這些想選總統或立委的人，用什麼承諾來換選票？講不出來，天天直播也沒用」。

「什麼叫地氣？」胡幼偉說大咖上網路沒用，要找幾十位各縣市的農漁民勞工軍公教，各地方黨部提供設備，讓他們在網路上直接講為什麼對民進黨深惡痛絕，再也不能忍受老蔡集團讓他們一窮二白，這樣的「地氣聲音」，比什麼宣傳都有效！胡認為這才是真正的地氣，「民進黨，這種地氣，你敢接嗎？你接得住嗎？你受得了嗎？」

(中時電子報)