獨家》大直貴婦看過來 六星酒店到妳家隔壁賣甜點和火鍋啦

2019年01月21日 11:36 工商 姚舜

「文華餅房」熱賣經典招牌商品〈東方美人〉，形色搶眼。（圖／台北文華東方酒店）

「文華餅房」插旗大直，店內亦可買到各式手作麵包。（圖／台北文華東方酒店）

位在台北市大直商圈豪宅或喜歡到附近覓食shopping的貴婦名媛注意了！為擴大營運規模以及提升品牌能見度，以六星級酒店定位的台北文華東方酒店，已正式將經營觸角由台北市敦南商圈向大直延伸並跨足館外餐飲，搶進新開的ATT4Recharge開設「文華餅房」二店，新店預計於25日正式開幕。

此外，台北文華東方酒店投資業主開泰豐企業繼在文華精品開設「但馬家」高檔涮涮鍋本店與二店後，也將在大直ATT4Reacharge推出新副品牌「但馬家MINI」，新餐廳並將於本月28日起試營運。

開在台北文華東方酒店1樓中庭的「文華餅房」，自開業以來即在市場建立了「高檔精品甜點」的形象地位，並是許多貴婦名緩指名購買的名店。如今「文華餅房」插旗大直開二店，是2014年5月18日台北文華東方酒店開幕迄今，首次將經營觸角向館外延伸，加上「但馬家MINI」同時進駐ATT4Recharge，周邊居民與到當地休閒娛樂、逛街購物的食饕可就近消費。

有別於本館門市以外帶為主，文華餅房大直店占地70坪並設有40個座位，內用平均客單價目標500元，外帶禮盒平均客單價目標則為1000元。

開在ATT4Recharger3樓的「但馬家MINI」，占地80坪、共100座位，包含3個10人座包廂，以及還有10位單人鍋區13張桌子。有別於開在文華精品內，主攻高端客層、客單價在3000元左右的「但馬家涮涮鍋」，「但馬家MINI」主攻年輕新世代與家庭客層，設定的平均客單價目標為1000元上下。菜單上亦增加了諸如日本魚豆腐、日本甜不辣、魚餃、蛋餃，以及小羔羊肩與桂丁雞腿涮料選項，期能滿足商圈客層對吃火鍋的期待。

為歡慶開幕，文華餅房除推出ATT4Recharge店內推出獨家販售的「一抹相思」蛋糕，開幕首三日(1月25日至27日)在該店消費即享全品項85折的好康優惠。

(工商 )

以日本抹茶和台灣香蕉為主要材料製作的〈一抹相思〉，是〈文華餅房〉二店獨家限定商品。(圖／台北文華東方酒店）

「但馬家MINI」雖主攻年輕新世代與家庭客層，但食材用料並不馬虎。(圖／姚舜)