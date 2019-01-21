習五條後最新民調 台灣人對「九二共識」看法是？

民意基金會舉行民調發布會，圖為學者丁庭宇(左1)、林濁水(左2)、游盈隆(左3)與施正鋒(左4)與會合照。(記者呂佳蓉／攝)

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呂佳蓉

台灣民意基金會21日舉行「內閣改組、總統聲望與兩岸關係」民調發表會。民調問，針對如果因蔡政府拒絕中共的主張「九二共識」與「一國兩制」，使得大陸當局不願意改善兩岸關係，在這樣的情況下，支不支持蔡政府？最新民意指出，有48.3％支持蔡政府，40％不支持。

關於「一中原則」問題，最新民意顯示，在20歲以上的台灣人中，有2成4的人基本上贊成「大陸和台灣同屬一個中國」，但有6成8的人不贊成，不贊成的人比贊成的人多44個百分點。值得關注的是，有高達4成1的人持強烈反對態度，只有不到百分之6的人強烈贊成。

關於「和平統一，一國兩制」問題，最新民意顯示，在20歲以上的台灣人中，有約2成5的人贊成「一國兩制」，6成7的人反對，反對的人比贊成的人多42個百分點。值得注意的是，有4成4的人持強烈反對的態度，而贊成的人不到8個百分點，具體顯示台灣主流民意並不接受「一國兩制」的提議。

關於「九二共識」問題，最新民意指出，在20歲以上的台灣人中，只有1成9的人基本上同意「沒有九二共識，台灣就完了」，但有高達6成8的人不同意；不同意的人比同意的人多48個百分點。具體顯示，在台灣熱衷「九二共識」的人已低於兩成，不認為「沒有九二共識，台灣就完了」的人反而佔絕大多數，甚至可以說已經成為台灣社會的基本共識。

關於台灣人的統獨傾向，最新民意指出，在20歲以上的台灣人中，「台灣獨立」是近半數台灣人對未來的期待與選擇；其次是「兩岸統一」，第三是「維持現狀」。這樣的發現，再一次表現出多數台灣人期待台灣未來要獨立，也再一次打破「台灣人希望永遠維持現狀」的假象與迷思，而期盼未來兩岸能統一的人仍只維持在2成出頭。這樣的民意反應是在習近平「告台灣同胞書」40周年談話後出現，具有特殊意義。

(旺報 )

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