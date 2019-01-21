國民黨翻身成第一大黨！民調領先民進黨6個百分點

台灣人的政黨支持傾向。(崔慈悌翻攝)

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台灣民意基金會今天公布政黨認同度民調，國民黨翻身再度成為第一大黨，領先民進黨6個百分點，支持度達30.3％，基金會董事長游盈隆表示，這是一個重要的歷史轉折點，2020總統與立委大選之路，民進黨將走得非常艱辛。

九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統宣布全面檢討，台灣民意基金會今天公布民調，了解台灣人最新的政黨支持傾向。

基金會董事長游盈隆表示，「我們問台灣目前除了民進黨和國民黨之外，還有幾個小黨，如時代力量、親民黨、台聯、新黨、綠黨等。在所有這些政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：33.7％沒特別支持哪一個政黨，30.3％國民黨，24.2％民進黨，7.7％時代力量，2.8％其他政黨，包括親民黨、新黨和綠黨在內，1.2％不知道、拒答。

他說，整體而言，從民調顯示，國民黨已經翻身再度成為第一大黨，目前領先民進黨6個百分點，這是一個重要的歷史轉折點；時代力量仍然維持了約8％的支持，繼續坐穩第三大黨的地位。

至於親民黨與新黨的支持度都低於1％，很可能是大多數支持者被東山再起的國民黨所吸納。「值得注意的是，中性選民數量仍然超過任何一個主要政黨」。

他說，從2016年7月到2019年1月的台灣人政黨支持趨勢圖，很清楚的呈現出這段期間，民進黨政黨支持度最高曾領先國民黨14個百分點（2016年7月）；經過約一年半後，也就是從2017年12月開始，兩黨的支持度差距已經縮小到兩個百分點以內。

2018地方大選前兩個月，民進黨支持度還比國民黨多1.6個百分點，但選後國民黨已經領先執政的民進黨6個百分點，「這是活生生的台灣政黨競爭」。

他說，民進黨雖仍掌握府院行政大權以及63席國會席次，但社會支持度已經比在野的國民黨少六個百分點。這再度透露了一個清楚的訊息，2020總統與立委大選之路，民進黨將走得非常艱辛，除非民進黨執政團隊在這一年內能迅速扭轉乾坤、力挽狂瀾。

(工商 )

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