猛追美F-22 陸殲20可掛6空對空飛彈

2019年01月21日 11:22 中時電子報 楊幼蘭

F-22戰機

2018年珠海航展最後一天，解放軍殲-20戰機編隊壓軸亮相，以實戰掛載現身，首度打開掛載了4枚飛彈的主彈艙。

據新浪軍事報導，最近消息傳出，解放軍新一代固體運載火箭2018年底試車成功，可能採用新一代固體火箭推進劑，提高了火箭性能。

分析指出，這種推進劑可以應用到陸製空對空飛彈上，減少飛彈體積與重量，讓殲-20戰機得以掛載6枚空對空飛彈。

航展中殲-20秀內在，可看到主彈艙裡有4枚霹靂-15中遠距攔射空對空飛彈，而側彈艙則有2枚霹靂-10近距格鬥空對空飛彈。分析指出，從中遠程空對空飛彈大小來看，縱使殲-20換裝霹靂-12主動雷達導引空對空飛彈，應該也只能掛載4枚。

相較之下，美國F-22戰機最多可以在主彈艙掛載6枚AIM-120C中程空對空飛彈，因此解放軍要提升殲-20戰力，就需要改良空對空飛彈提高「威龍」的載彈量。

分析指出，殲-20載彈量比F-22少，主要是由於陸製空對空飛彈體積和重量較大，霹靂-12出口型閃電-10長度3.8米，直徑0.203米，發射重量約為190公斤。而AIM-120空對空飛彈長3.65米，直徑0.18米，發射重量大約160公斤，雙方差距主要就在固體火箭推進劑上。

陸製固體火箭發動機採用端羥基聚丁二烯推進劑（HTPB），而AIM-120固體火箭發動機也是用這種推進劑。然而，在產品性能上面，陸製推進劑與國外產品有明顯差距。

一般認為，本世紀初陸製固體火箭推進劑大約相當於國外已開發國家80年代的水準。由於單位重量的推進劑可以發出更多能量，因此AIM-120只需要更少燃料，就能達到預定速度和射程。根據相關資料，AIM-120固體火箭推進劑與發射重量之比大約為0.3，但是速度已達4馬赫，而閃電-10達到這個比例，速度卻只有3.5馬赫。

分析指出，要提高速度，只能增加推進劑，結果就是飛彈體積和重量增加，霹靂-12長度、直徑和發射重量比AIM-120大，原因就在這裡。進入新世紀之後， 解放軍相關單位在固體火箭發動機上獲得長足進展，尤其重視開展新型高能推進劑研製，開展了新一代高能材料研究，有效提高了國產固體火箭推進劑技術水準。

從珠海航展公開信息來看，陸製飛彈在微型化上已獲長足進展，例如QN-202微型飛彈是世界最小的紅外成像導引飛彈，它在發射重量為1.2公斤的情況下，射程達到2公里。而這顯示陸製固體火箭發動機推進劑性能水準顯著提高，可以支援飛彈微小型化。

分析認為，霹靂-12可能採用新一代固體火箭發動機，體積和重量與AIM-120相當或相近。而殲-20彈艙尺寸也與F-22戰機相當，這樣殲-20就能在彈艙內掛載6枚新型飛彈，進一步增強飛機的空戰能力。

(中時電子報)