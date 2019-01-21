內政部：公共建築無障礙考評 嘉、澎兩縣最差

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2018年公共建築無障礙生活環境考評結果出爐！營建署公布資料顯示由台北、新北、高雄、南投等4縣市榮獲「特優」。桃園市、台中市、台南市及金門縣等4個地方政府，獲得「優等」。但這次考評嘉義縣及澎湖縣成績不合格，有待改善。

內政部指出，去年的業務考核對象包含22個地方政府，督導重點包括全台25處新建建築物、97處既有建築物，以及16處100公尺以上連續騎樓路段。督導結果台北市政府、新北市政府、高雄市政府、南投縣政府因無障礙設施勘檢和行政措施作業較為完備，且有效改善既有建築物缺點並落實缺失通報等，獲評為「特優」；桃園市、台中市、台南市及金門縣等4個地方政府也有不錯表現，獲得「優等」。

為有效督導各地方政府無障礙環境的落實，去年的考核成果已納入今年度行政院主計總處分配(20％分數)中央對直轄市、縣市一般性補助款的核撥。而對於成績不佳的嘉義縣、澎湖縣等2個縣市，內政部也將專函促請地方政府首長重視，將無障礙生活環境之建設及改善作為重要施政項目加強推動。

內政部表示，為督導各地方政府落實公共建築物無障礙生活環境的推動，從2004年起逐年辦理直轄市、縣市督導考核，並邀集專家學者、相關單位及團體代表組成督導小組。今年督導小組除了書面考評外，並對於新建與既有公共建築物的無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車空間、無障礙標誌及無障礙客房等項目現場實地抽查，例如廁所盥洗室或浴室地面應堅硬、平整、防滑，並考量行動不便者使用各項衛生設備時所需的空間與必要的輔助扶手和救助鈴等。

官員表示，成績較好的縣市一般是資源較多，而像澎湖縣等偏鄉離島，部分業務沒有銜接好，都會影響考評成績。

(中時 )

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