NBA》玫瑰綻放！羅斯絕殺跳投擊斃太陽

就是這一擊！羅斯中距離跳投命中絕殺太陽。(美聯社)

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中時電子報

「飆風玫瑰」羅斯再次證明本季表現徹底回神了！羅斯21日替補攻下全場最高31分，包含最後0.9秒的中距離絕殺跳投，帶領灰狼116比114力挫太陽，目前全明星賽票選高居西區後場第2的羅斯，無論身手或人氣都回到巔峰時刻。

「功勞都是我隊友的，因為他們願意相信我，只是到了我投進那種球的時刻，我適時找回了節奏，」羅斯賽後場邊接受訪問表示，「正如我一直強調，我也相信我自己，我一直都有在練習這種球，並未強迫自己做到任何事情。」

其實面對西區墊底，且先發中鋒艾頓因傷缺陣的太陽，灰狼上半場表現相當低迷，僅靠唐斯1人苦撐，就算打到讀秒階段，灰狼還落後3分，幸好灰狼先靠泰吉布生灌籃，接著羅斯兩罰中1追平，造就羅斯最後不可思議的絕殺秀。

羅斯上、下半場表現判若兩人，上半場僅拿2分的他，先在第3節投9中6、獨拿17分，來到末節包含絕殺中距離在內，又摘12分，只能說當他找回火燙手感，簡直把太陽防守當作空氣，除了全場31分進帳，也拿4籃板、3助攻。

把羅斯當成心靈導師的灰狼主力中鋒唐斯，此役貢獻30分、12籃板、4助攻與4抄截，再次展現他在內線的破壞力，泰吉布生17分，威金斯10分；太陽則以華倫21分最高，戴文布克18分、6助攻與6籃板，歐布雷也有18分。

(中時電子報)

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