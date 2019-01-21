輔選議員大勝下屆主席呼聲高？林昶佐：目前沒規劃選主席

2019年01月21日 11:51 中時 郭建伸

時代力量立委黃國昌今凌晨深夜發文，表示將卸下黨主席職務，引發政壇波瀾。去年九合一選舉時，黃國昌領軍的新北市議員全軍覆沒，但林昶佐輔選台北市議員成功搶下3席，外界看好由林接掌時力主席。不過林昶佐今受訪時說，她僅有登記月底的決策委員，並打好2020選戰，強調「目前沒有規劃選黨主席」。

黃國昌今宣布交棒黨主席，記者會結束後，不少人追問林昶佐是否會是下屆時力黨主席人選，還問他得知時是否覺得驚訝？林說，確實「有點驚訝」，而黃過去幾年承擔很多，不管是國會業務還是黨務，他的辛苦大家都有目共睹。

媒體詢問，因為去年選舉中，時力在台北市提名5席時議員就選上3席，算是選得很好，外界覺得輔選有功的林昶佐應該接下黨主席職務？不過林說，未來一年最重要的是2020的選戰，有很多工作千頭萬緒，打好選戰是他現在最重要的目標，所以才沒規劃選黨主席。

不過林也說，他有登記決策委員會，現在最重要的是月底的決策委員會選舉，包含北市議員林亮君、沒有選上的蕭新晟和吳崢也都會選決策委員。他說，相信很多優秀的人，進到決策委員會後，會一起討論怎麼樣最好，他自己參選決策委員的政見則是全力阻擋威權舊政治勢力，促使更多年輕人發聲，並讓時力成為台灣正能量。

(中時 )