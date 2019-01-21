俄羅斯美聲小天后來台 偕幼童快閃豐原火車站

2019年01月21日 11:37 中時 王文吉

金髮碧眼的蘇菲亞費森科先以俄羅斯民謠開場，在與幼童合唱中文經典歌謠《茉莉花》。（王文吉翻攝）

星光國際幼兒園幼童分送花束給旅客與站務員。（王文吉翻攝）

星光國際幼兒園幼童分送花束給旅客與站務員。（王文吉翻攝）

俄羅斯美聲小天后蘇菲亞費森科與25名幼兒園幼童合作快閃活動。（王文吉翻攝）

俄羅斯美聲小天后快閃豐原！俄羅斯歌手蘇菲亞費森科二度訪台交流，星光教育集團邀請參加快閃活動，蘇菲亞費森科先以俄羅斯民謠開場，再偕同25名幼兒園幼童，以中文經典歌謠《茉莉花》旋風式地現身，吸引許多旅客駐足欣賞。在美妙的樂音結束後，幼童們更分送花朵給往來旅客與站務員，大家都直呼超萌的！

許多遊客經由豐原火車站前往花博展區，在售票處前的廣場突然傳來大提琴悠揚琴聲，緊接著彈奏中提琴的小男孩也加入演奏的行列，過不久，來自俄羅斯莫斯科年僅16歲的美聲小天后蘇菲亞費森科現身，演唱傳統俄羅斯民謠《Harnom》代表手風琴，俏皮又可愛的歌聲，吸引全場目光。

之後自車站廣場兩側步入兩列幼童開口演唱大家耳熟能詳的《茉莉花》加入快閃演唱。當民眾們看到身材高挑、金髮及腰的蘇菲亞費森科竟然演唱中文歌謠《茉莉花》，瞬間拉近與台灣的距離，也讓車站乘車旅客們有一個別開生面、充滿異國音樂交流火花的乘車新體驗。

由星光教育集團邀請來台的蘇菲亞費森科，首站南下高雄，與高雄市教育局合作在新興高中為青少年們演唱，第二站來到台中，在參加星光教育集團旗下星光國際幼兒園所舉辦的「2019世界文化交流嘉年華會」前夕，到豐原火車站參加快閃。

蘇菲亞表示，她見過許多不同演唱場地，唯獨這次最特別，更有趣的是她有一群超可愛的伴奏，這群從3歲到3歲的小朋友，展現大將之風，非常想要帶著他們邀請他們一起去俄羅斯巡迴演出。

旅客張小姐說，今天的快閃活動超特別，異國跨文化合作所帶來的音樂視聽饗宴是從未見過，期待豐原地區未來能有更多不同的活動，讓這裡充滿美的氛圍。

星光幼兒園教務長林品萱表示，蘇菲亞費森科(SofiaFisenko)來台參加「星光國際文化交流活動」，剛好適逢台中花博展期，特別選擇《茉莉花》演唱，期盼在音樂歌聲的交織下開啟中俄文化的交流，讓台灣的朋友更加熟悉並貼身了解俄羅斯這個遙遠但友好的國度。

(中時 )