中職》彭政閔球員生涯最終季？與中信續球員約1年

彭政閔與中信兄弟續約1年球員約。(資料照,取自中信兄弟粉絲團)

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中時電子報
/屏東報導

中信兄弟今天（21日）公佈第一階段球員調薪結果，與彭政閔續簽1+4年約，續約1年球員約，月薪維持70萬，今年可能是彭政閔球員生涯的最後一年。

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40歲的彭政閔去年108場出賽，358打數揮出104支安打包括6發全壘打，還有59分打點，打擊率2成9。今天彭政閔確定與中信簽下1+4年的合約，延續之前簽下的4年教練約，另續1年球員約，月薪維持在70萬。

另外，被稱為「球隊的心臟」的陳江和續簽1年約，月薪維持22萬;去年於亞運擔綱中心棒次的詹子賢也續簽1年約，月薪維持23萬;去年於二軍奪下三冠王的陳文杰也獲得小幅加薪肯定，月薪由8萬調升至8.5萬;岳東華則由月薪12萬小幅調降至10萬。

投手部份，去年於亞運表現優異的小將陳柏豪獲加薪肯定，月薪由5萬調升至7萬，一軍則有9 萬;去年為球隊拿下2勝的小將蔡齊哲，月薪也由7萬調升至8萬，一軍則有10.5萬。

今年備受期待的黃恩賜維持原月薪7萬，一軍則有10萬。 另外，複數年合約到期的鄭凱文續簽1年約，月薪由60萬調降至50萬;去年於一軍鮮少出賽的王鴻程月薪由12 萬調降至8萬。

中信今年擁有3位正職球探，鄭凱應、王詮宏及江埕佑，期盼能挖掘更多棒球好手，加入中信與兄弟們一同奮戰!

(中時電子報)

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