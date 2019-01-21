境外邀約熱烈 盧秀燕：加強通路拚經濟

2019年01月21日 12:27 中時 盧金足

台中市長盧秀燕21日在「台中市政府108年迎新揮毫贈春聯」活動強調，她承諾未來四年，市府一定認真拚經濟，讓台中變成富強城市，讓市民有好日子過。（盧金足攝）

拚經濟，燕子起飛！台中市長盧秀燕將到香港出席當地商會活動，也要行銷台中水果，未來是否會到大陸開發通路商機？盧秀燕21日在受訪時表示，這段時間包括大陸與國外都有邀約，但剛上任行程很多，連這次到香港都是當日來回，以短程為主，因此先優先挑選能夠比較容易到訪，效益較大、當天可來回或一兩天可往返的地區，現在只能這樣做，這段時間，先把市府過年期間所舉辦的活動辦好，比較重要。

盧秀燕今日在「台中市政府108年迎新揮毫贈春聯」活動後受訪表示，前幾天就有一個企業家告訴她，很開心接到一個很大的訂單，希望市府在兩岸方面、香港、新加坡、日本等國家，比較具有購買能力的、金額較大、單價較高，不會被殺價的地方加強通路。

她說，這次去香港商會，很多台中的企業家、農家等等，他們都希望市長本身能夠出訪行銷，讓大家看到台中，增加大家對台中的重視，所以很多地方都來邀訪，但因為她才上任三周，行程實在很多，在這麼多邀訪中，優先挑選能夠比較容易到訪，效益較大、當天可來回或一兩天可往返的地區。

「香港中華出入口商會是全球最大的貿易商會之一，一年總營業額可達到7兆美金，台灣一年總預算不過是2兆台幣！」盧秀燕強調，香港是全球最大貿易基地，從全世界採購各種貨品來賣出去，若可以跟香港連結，未來生意就源源不絕。

盧秀燕說，台中有很多好產品，不只農產品，包括手工具機、自行車業、機械產業等，質精、量多、價格合理，可是我們需要通路，若能夠跟香港商會搭上線的話，香港中華出入口商會擁有近4000名會員，是全世界最大的貿易商，專門在採購，與他們搭上線，讓他們將焦點放在台中所生產的產品，幫台中各行各業找通路。

「香港採購量很大，只要看上眼的東西，通常都是全球採購！」盧秀燕很高興雖然才上任兩周，但台中拚經濟及行銷方面，已獲得香港商界關注，所以特別邀請盧秀燕與市府團隊參加他們一年一度的年會。

雖然到訪香港是以旋風式的一日行程，盧秀燕說，若成功接觸上的話，就可以變成固定的交流，有助於將台中產品賣出去，市府的先前部隊已有跟他們談，他們今年伴手禮就是要用台中的茂谷柑，今年與會所有會員都可得到茂谷柑，讓他們品嘗到台中的水果，這就是行銷，伴手禮採用台中農產品，代表台中得到他們的注意。

盧秀燕表示，未來市府會舉辦很多活動邀請香港、新加坡、中國大陸的貿易商參加，歡迎他們將眼光放在台中市，台中有很多好產品，市府協助找通路，打開通路，相信對台中經濟有幫助。

(中時 )