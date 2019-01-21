MLB》禁藥敲開名人堂？美媒預估再3年

2019年01月21日 11:41 中時電子報 盧品青

傳奇救援王李維拉(Mariano Rivera)早已準備好2019名人堂演講稿了，同時也是另外3位退役名將第7度叩關：全壘打王邦茲(Barry Bonds)、火箭人克萊門斯(Roger Clemens)、席林(Curt Schilling)。3人目前得票率依序為72.6%、73.1%、74.2%，由於票還沒開完，最後鐵定跨不過75%門檻。

往好的方面看，3人的得票率逐年攀升，2013年還只有3成多，去年漲到57%左右。換言之，已經有超過一半的投票者願意放過邦茲與克萊門斯的禁藥疑雲，只是人數還不夠四分之三。今年之後他們只剩下3次叩關機會，然後就永遠跟名人堂說再見。

隨著BBWAA(美國棒球作家協會)成員年輕化，這次的「首投族」有85.7%投給邦茲和克萊門斯，可見年輕作家想法與老派作家不同，大多數資深成員永遠不能苟同邦茲和克萊門斯的作弊行為。

席林雖然沒有使用禁藥，但是「首投族」僅有71.4%支持，他鮮明的政治立場(白人優越主義, 反LGBT)只會讓年輕人更討厭他。席林曾因反對男女共用廁所而遭ESPN開除，又一句「白人無罪」讓他愈陷愈深。現今輿論把種族歧視(主要是對黑人)與恐同視為天條，而且席林的數據比不上另外兩人，自然永遠也進不去。

美媒包括CBS、雅虎體育對3人情況保持樂觀，表示「數字對他們有利」，儘管不是今年，未來3年也還有希望。

不過依據往年得票率，最後還是會跌到5成左右。倘若他們真的有人過關了，套用球迷的話就是「2個作弊者，1個共和黨員」，等於就是給名人堂大開爭議之門，為往後帶來更多的麻煩。

(中時電子報)