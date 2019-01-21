重申山手線須補件 林佳龍：我當市長時也有遵守

2019年01月21日 11:39 中時 李宜秦

大台中山海環線爭議不斷，新任台中市長盧秀燕認為，山手線工程經費地方負擔比中央多，質疑是「台中幫中央蓋鐵路」，要求山手線全數由中央埋單，但交通部長林佳龍今（21）日表示，山海環線的計畫都是按照程序提出，過去他擔任台中市長時都有遵循要點，如今擔任部長更要遵守，因此盧秀燕若有不同意見，務必要補件公文。

交通部今日召開新春記者會，針對台中市長盧秀燕上任時就提出質疑，山手線工程經費高達941億元，中央出391億元、地方出550億元，變成「台中幫中央蓋鐵路」，市府將優先推動捷運藍線和橘線，要求山手線應全數由中央埋單一事，林佳龍再次強調，要修正就必須補件，否則其他縣市也會抗議。

林佳龍表示，山海環線是一長期目標，部分路段已經開工，是配合都市計畫的長期願景，過去他擔任台中市長時，也是依照行政程序提出計畫，如今擔任部長更要遵循要點，否則恐無法讓全國人民信服。他強調，修正不能只是主張，必須按照規定提出補件、公文、計畫報告書等。

林佳龍說，交通建設可以帶動地方發展，對地方觀光也會有所助益，所以地方出錢並不是不合理的要求。且若盧秀燕不提出公文，只是頻頻喊話，其他遵守要點、程序的縣市，恐怕也會心有不甘。

交通部政務次長王國材則表示，鐵路建設都是按照相關法定作業要點提出計畫，嘉義市、桃園市等都是依法辦理，適用全國，因此不可能為了某一縣市改變遊戲規則，若中央埋單台中山手線，其他縣市的計畫也都必須跟著改變。而山手線若建設完成，地方所得的效益絕對最大，因此要求地方負擔也十分合理。

另外，媒體提問林佳龍春節9天的規劃，林佳龍笑稱會「效法大禹治水，過家門而不入」，他表示自己將在假期與各局處的第一線員工聚會，如台鐵司機、桃機同仁等，也會關注交控中心、觀光景點等，親自體驗基層工作環境，再討論該如何改善現有困境。

(中時 )