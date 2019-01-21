《全台最速報》台中花博花舞館獲金質獎 婚禮及春節布景接續登場

2019年01月21日 11:41 中時電子報 綜合報導

◎台中花博花舞館獲金質獎 婚禮及春節布景接續登場

以花朵概念為發想的后里馬場園區「花舞館」，除設計優雅外觀，同時考量無障礙通行、節能減碳、生物多樣性、複層植栽景觀美學等，日前榮獲有「工程界奧斯卡獎」之稱的公共工程金質獎肯定。

◎首次臨時會 楊文科處女秀各界關注

新竹縣議會第19屆第1次臨時會21日開議，儘管這次只是預備會議，但各界仍聚焦在新任縣長楊文科的議會處女秀，一舉一動都引起關注，楊入席後表情略顯生澀，但整體表現沉穩，在議長張鎮榮陪同下逐一向各議員致意接地氣，盼營造未來4年的府會和諧。

◎台南地牛翻身暫無傷亡 民眾驚憶0206大地震

台南市21日上午8時04分發生芮氏規模3.5地震，最大震度4級，震央在離台南市政府9公里多外的仁德區，深度僅11.2公里，不少民眾回想起3年前的0206大地震，一樣在過年前冷氣團南下的日子發生，紛紛上網留言感到恐懼。

◎國際超馬英雄林義傑 邀您新春遊雲林最幸福

雲林縣「2019遊賞雲林‧新春活動」21日邀請國際超馬英雄林義傑擔任觀光代言人，即日起以「點亮、食在、藝起」等幸福三部曲為主軸，讓遊客遇見幸福、看見幸福及吃到幸福。

(中時電子報)