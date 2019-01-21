超馬英雄林義傑代言 新春遊雲林最幸福

2019年01月21日 11:56 中時 許素惠

國際超馬英雄林義傑（右）擔任雲林觀光代言人，專注地欣賞自己為雲林美景拍攝的影片。（許素惠攝）

雲林縣府啟動新春幸福遊。（許素惠攝）

雲林縣「2019遊賞雲林‧新春活動」21日邀請國際超馬英雄林義傑擔任觀光代言人，即日起以「點亮、食在、藝起」等幸福三部曲為主軸，讓遊客遇見幸福、看見幸福及吃到幸福。

林義傑拍攝代言的觀光行銷影片呈現雲林美景，縣長張麗善為林義傑配戴雲林觀光代言人值星帶，並預告與劍湖山主題樂園合辦雲林旅遊大使徵選活動。而劍湖山亦配合縣府推動幸福元年，推出「來劍湖山尋找幸福」尋寶集點兌換住宿券及入園券等好康。

張麗善表示，雲林擁有山、海、平原多樣的地景、物產與美食，即日起到春節、情人節、元宵節期間有一系列幸福主題活動，讓大家感受幸福不斷電。

縣文化處長陳璧君指出，點亮幸福分別在斗六圓環、太平老街、虎尾三館與雲林記憶cool、西螺延平老街及北港共和街巷弄老街等處，打造幸福光廊。食在幸福於農博生態園區舉辦野餐音樂會、偶藝師拿手戲及美食市集，可吃到最當季、最安心的農特產品，另有建議遊程搭配推薦在地限定小吃。藝起幸福在縣內各古蹟館舍演出。

此外，陳璧君說，為了讓雲林幸福電力續航，還推出「雲林好好玩」依節慶活動規畫4大主題旅遊路線，有文青微旅行、新春祈福行、幸福浪漫遊、燈會原鄉行等多條路線自由配，並可搭配中台灣好玩卡套裝商品享優惠，團客也可與旅行業者預購雲林旅遊套裝行程。

(中時 )