2020大選最新民調 執政才兩年多的小英支持度竟然只領先他

2019年01月21日 11:52 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2020總統大選的最新民調出爐！有27.8%的受訪者支持台北市長柯文哲競選總統，緊追在後的是前新北市市長朱立倫，為16.6%，前行政院長賴清德10.3%，位居第三，總統蔡英文支持度則為9.6%。網友大驚，蔡英文支持度竟要追上前總統馬英九的9.2%。

《遠見》2020總統大選最新民調出爐，結果顯示不分藍綠的全民調中，柯文哲贏得27.8％的最高支持度，朱立倫以16.6％的支持度位居第二，接著是賴清德與蔡英文，分別為10.3%和9.6%。其餘依序是馬英九的5.4％、前立法院長王金平的4.5％、前行政院長張善政的1.9％，而國民黨主席吳敦義以0.8％敬陪末座。

《遠見》表示，在大陸對台政策改變後，蔡英文強力反擊後，聲勢竟直追賴清德，兩人並列綠營最有希望角逐2020總統大位候選人。而朱立倫則是藍營中最強的候選人。柯文哲至今仍是一路領先，不論藍綠大小都通吃。

對此，批踢踢網友大驚，小英執政才兩年多，居然支持度9.6%要追上馬英九的9.2%，「沒事，還是比9.2高」、「9.6>9.2 辣台妹或成最大贏家」、「這個真的很誇張，難怪要死命打柯」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈辣台妹讚啦」！

此次民調查是由「遠見」於2019年1月10日、11日及13日進行，以等比例分層隨機抽樣，成功完訪居住台灣20歲以上民眾共1,030位。信賴水準95%，抽樣誤差為±3.05%。

(中時電子報)