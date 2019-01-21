韓最尊敬政治人不是蔣經國是他？網：這人不簡單！

前行政院長孫運璿(左)、高雄市長韓國瑜(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

韓國瑜當選高雄市長後，持續拚經濟、努力衝刺讓高雄更好，讓他成為媒體關注的焦點，他昨天在臉書上貼出接受日本獨立記者野島剛的專訪內容，訪問人問及韓國瑜「最尊敬的政治人物」和「最尊敬國內政治人物」分別是誰？韓國瑜則表示他最尊敬義大利建國三傑之一加里波底。

韓國瑜昨晚在臉書PO出一篇他日前接受專訪的報導，專訪中主持人問及他(韓)當選後，「高雄的陸客有增加嗎？」，韓國瑜說，「具體數據行政院那邊應該有統計，我們市政府大概沒辦法去統計陸客數字，但可以問一下旅館、夜市業者，他們生意變得比較好」。

主持人問他，「最尊敬的政治人物是誰？」韓國瑜說，「義大利建國三傑之一加里波底（Giuseppe Garibaldi）。他把義大利建設完後，就騎了一匹馬，帶了一批豆子，退休了」。「我覺得他最了不起！他打了江山，給了你就走了。我覺得一個政治人物或軍人，事情做好以後，也可以離開、換一個舞台」。

至於「最尊敬的國內政治人物是誰？」，是對他有知遇之恩的柯文哲嗎？還是帶領台灣經濟起飛的蔣經國？韓國瑜說，目前為止，「其實我非常欽佩孫運璿先生，實幹家，扎扎實實做事情。我比較佩服這種真正幫老百姓做事的人」。

回顧前行政院長孫運璿曾前後擔任臺電公司總經理、中華民國交通部部長、經濟部部長與行政院院長。在臺灣素有「永遠的行政院長」之稱。在將近20年的部長與行政首長的任內，他推行「十大建設」，與李國鼎共同促進新竹科學工業園區的成立，規劃臺灣早期科技政策；被許多人認為不僅是臺灣科技產業的主要奠基者，堪稱是「臺灣經濟的推手」之一，他也是臺灣經濟貢獻重要人物之一。

網友對此也表示，「孫運璿不簡單，當年臺灣經濟推手」、「懷念孫院長」、「可惜當年小蔣選錯人」、「孫運璿在台電的時候親力親為，當年大伯跟過他」、「孫運璿很厲害！」

(中時電子報)

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