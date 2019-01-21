影》史上最大越南團脫逃逮3主嫌 移民署出面說明

移民署建捕越南團集體落跑事後幕後人蛇集團3主嫌。 （本報資料照片）

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中時

去年底，一團越南觀光團自高雄小港機場下機後發生團員脫逃事件，移民署南區事務大隊在第一時間成立專案小組追查，查出在台有越南身分的阮嫌、梅嫌、鄭嫌等人組成幕後人蛇集團，結合越南當地集團，以美金１０００至３０００元代價仲介越南民眾來台打工，移民署與警方共同查辦將阮嫌三人移送高雄地檢署偵辦，並擴大清查其它嫌犯中。

據悉，移民署長邱豐光接任署長一職時，內政部長徐國勇就指示，希望在兩周內抓回一半的脫團旅客，邱豐光也多次南下主持專案會議，以多年豐富辦案經驗，指導偵查方向，透過科技偵查，迅速追查出幕後跨國人蛇集團，達成使命。

去年底「觀宏專案」越南旅客集體脫團事件發生後，內政部立即責成移民署與警政署密切配合，移民署南區事務大隊於案發第一時間即成立專案小組，與高雄市政府警察局共同合作，報請高雄地檢署指揮，並結合我國駐越南代表處，全力查緝。

史上最大越南團脫逃案，移民署出面說明。

經專案小組追查發現，本案犯罪模式為在臺具有越南身分背景的阮嫌、梅嫌及鄭嫌等人，結合越南當地人蛇集團，在臺、越兩地裡應外合，以越南旅行社為掩護，於網路聲稱可代辦觀光簽證，招攬越南人士以每人美金1,000元至3,000元為代價，假藉觀光名義來臺尋親及工作，其中不乏有人因而債台高築或變賣鄉下土地，甚至有人為求養育子女，不幸淪為性剝削的人口販運被害人。

專案人員將阮嫌３人傳喚到案後，全案依違反入出國及移民法、人口販運防制法、刑法藏匿人犯及就業服務法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

(中時 )

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