走私吸不夠？K他命製程進化 驚傳竹聯幫參與製毒

K他命原料與半成品等散落在製毒工廠所在的透天厝。（胡欣男翻攝）

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K他命原料與半成品等就隨意堆置在透天厝的床上。（胡欣男翻攝）
警方查扣大量毒品原料。（胡欣男翻攝）

刑事局偵查第三大隊與憲兵隊等單位共同破獲國內首宗K他命新製程毒品工廠，警方憂心，以往國內K他命來源以大陸為主，國內K毒工廠較少，如今竟演化出新製程，是否黑市供需出現變化，有待進一步追查了解。同時，警方也發現，遭逮的徐姓3兄弟雖無幫派背景，但戴姓男子為竹聯幫孝堂分子，背後疑似為竹聯幫出資教唆，全案擴大偵辦中。

刑事局去年底即獲報，國內去年查獲的下游K他命中，有許多不像傳統K他命的化學式，經大數據分析，查出這些類K他命的毒品，來源係出自於北部某毒梟集團，經案例研究及巨量分析，鎖定基隆市的徐姓3兄弟等人參與製毒，報請基隆地檢署檢察官蕭擁溱指揮偵辦，並與新北市警局等單位共組專案小組。

警方指出，該集團行蹤飄忽難以掌握，專案小組歷經逾3個月始鎖定該徐嫌等人於新北市深坑區據點，監控期間徐嫌等人曾載運大批空運貨物、並於深夜前往新北市平溪區偏僻山區，種種跡象顯示從事製毒犯行；近日監控發現毒品交易之跡象，專案小組據此研判徐嫌等人已成功製成毒品，經與指揮偵辦的檢察官研究後，於19日傍晚兵分多路執行查緝，將徐等4嫌查緝到案。

警方在製毒的透天厝，查扣毒品K他命成品23.634公斤、半成品79.341公斤、製毒原料868公斤及近1000公斤製毒用的關鍵溶劑、大批製毒器具及現金新台幣152萬元。

警方調查，現場查扣的原料係透過空運方式由大陸運輸來台，據鑑識人員初步勘查採證本案係新發現的製毒原料與製毒方式、簡化傳統繁瑣的製毒流程。

警方指出，到案4嫌雖不乏有竹聯幫幫派背景，但均無化工專業，卻熟知製毒專業技術與流程管理，依據樓層畫分為製毒作業區、純化結晶區、成品分裝區及原料囤積區，顯見幕後有製毒師傅專業指導與資金提供，專案小組後續將全力追查有無幫派涉入、共犯及清查資金來源與犯罪所得，務必徹底瓦解組織以杜絕持續製毒危害。

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(中時 )

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