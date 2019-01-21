教授兼任獨董 學校、企業要3個月內完成簽約

2019年01月21日 13:22 中時 林志成

台大校長遴選案引發教授在企業兼職問題，教育部近日與金管會完成協調，將修正「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，營利事業與學校應於教師經選任為獨董日起3個月內，完成產學合作及學術回饋契約簽訂，契約將溯自教師當選日起生效。

台大去年進行校長遴選時，候選人管中閔擔任台哥大獨董事並兼任審計委員會及薪資報酬委員會委員，先就任再補簽產學合作及學術回饋金契約，監察院因此對教育部及台大提出糾正。

教育部以去年7月31日為基準日，經兩次調查梳理國立大專校院專任教師未依教師兼職處理原則規定，完成校內書面核准，即先至營利事業機構兼任獨董，計有202件；其中167件業經學校完成審議，另11件尚於審議程序中，餘24件則尚未審議。

有關已完成審議之167件，其中有163件由學校提送教評會或其他相關會議完成審議，並視情節為適當處置。又其中126件予口頭提醒、14件予書面告誡、11件予口頭告誡、2件予不同意未來3年之借調申請、1件予不得再擔任該公司獨董、9件予初犯不另裁處停權。

另有4件係教師於兼職近1個月前已提出申請，惟因學校作業程序導致學校於教師兼職後核准，爰學校以不可歸責於當事人之理由未提相關會議審議，並同時檢討學校作業時程。餘24件尚未審議之案件，學校均已排定提會討論時程。

教育部瞭解違反規定的原因，是因為實務上兼職機關(構)常有提名選任等前置程序，致學校必須追溯同意教師兼職；亦有部分教師至未建立產學合作關係之營利事業兼職，事後再由學校與營利事業補行簽約，並追溯生效等情形。

為使教師兼任營利事業獨董程序合於規定，經教育部協調金管會等相關機關學校後，考量公開發行公司獨董選舉需經提名選任程序，研議教師於被提名前須先向學校提出申請，並經書面核准後，始得參與提名選任。

又營利事業與學校應於教師經選任為獨董之日起3個月內完成產學合作及學術回饋契約之簽訂，該等契約溯自教師當選之日起生效；屆時如未完成，該兼職則向後失效。

(中時 )