路平燈亮就歡天喜地 游淑慧：陳菊市長生涯過太爽

去年8月底高雄連日豪大雨，高市一心、和平路口出現超大天坑，汽車活生生被吞進洞裡，所幸駕駛自行逃脫無礙。（本報資料照片）

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中時電子報
還有韓粉在韓國瑜臉書底下留言，因為路平太高興了，他「騎中正路騎到一半不過癮，轉頭再從騎一次。」網友回覆他「怎麼感覺很心疼你們啊！執政20年就一個路平也做不到？難怪你會開心到來回再騎一遍。」(韓國瑜臉書)
還有韓粉在韓國瑜臉書底下留言，因為路平太高興了，他「騎中正路騎到一半不過癮，轉頭再從騎一次。」網友回覆他「怎麼感覺很心疼你們啊！執政20年就一個路平也做不到？難怪你會開心到來回再騎一遍。」(韓國瑜臉書)

高雄韓粉在「韓國瑜後援會」接力發「路平」照片歡天喜地，還有人發文「感謝韓市長讓國十橋下的路燈點亮了」。台北市議員游淑慧說，郝龍斌市長曾說，一個城市起碼要先做好「路平、燈亮、水溝清」。已經2019年了，為什麼高雄仍苦於「路不平、下雨淹、路燈壞」的囧況？相較於郝龍斌，陳菊的市長生涯似乎過太爽。

韓國瑜上任後，高市府開始修路，韓粉在「韓國瑜後援會」接力發「路平」照片歡天喜地，還有人發圖文「感謝韓市長讓國十橋下的路燈點亮了，很久沒全亮了，給用路人一個安全返家的道路。」對於路平與路燈亮歡天喜地，讓一些雙北韓粉感到不可思議，留言「花3000億沒路燈？非洲區嗎?」

還有韓粉在韓國瑜臉書底下留言，因為路平太高興了，他「騎中正路騎到一半不過癮，轉頭再從騎一次。」網友回覆他「怎麼感覺很心疼你們啊！執政20年就一個路平也做不到？難怪你會開心到來回再騎一遍。」

台北市議員游淑慧在臉書發文「路平、燈亮、水溝清 高雄市要等到了嗎？」她2006年剛進入北市府服務時，郝龍斌市長曾說，一個城市起碼要先做好「路平、燈亮、水溝清」。當時她心裡還愣了一下，覺得這麼基本的事，台北市不是應該早做到了？

但後來實際工作後，游淑慧才發現即便是「台北城」，路還是很多不平、下雨還是會淹水、路燈不亮市民還是無從反應。所以後來台北陸續推動：1999讓市民能快速反應、路平專案以及防汛期前全市水溝清淤；但請注意哪是2006年就開始。

游淑慧問，但今天已經2019年了，為什麼高雄仍苦於「路不平、下雨淹、路燈壞」的囧況？相較郝龍斌，陳菊在高雄還多做了5年，少受了許多監督，應該更能放開手腳，為城市打下堅實的「基礎」；但結果呢？不知道高雄這13年上兆預算是換到民生品質還是經濟成長？

她說，柯文哲之幸來自於前任是郝龍斌與馬英九。而陳菊之幸來自於繼任者是韓國瑜。只是彼之有幸、他之不幸，總要有人倒楣；未來四年，韓國瑜真正的是萬斤重擔，期待高雄市民與媒體要真正給他時間、稍做等待，讓他一個洞一個洞的補。

她有感而發說，相較於郝龍斌，陳菊的市長生涯似乎過太爽。而相較於柯文哲，郝龍斌和他的市府團隊才像「政治受虐兒」。路燈亮也可以歡天喜地？從錢淹腳目到債淹腳目！

(中時電子報)

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