NFL》超級盃戲碼出爐 公羊與愛國者除夕爭冠

2019年01月21日 12:09 中時電子報 黃及人

GREG THE LEG FOR THE SUPER BOWL!!! pic.twitter.com/KxpDuVfkt0 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 2019年1月21日

第53屆NFL超級盃對決戲碼出爐！21日兩場分區冠軍賽不約而同都打到延長加賽，洛杉磯公羊在爭議聲浪當中，驚險以26比23氣走紐奧良聖徒，摘下國聯冠軍，2月4日(大年除夕)舉行的超級盃，將對上美聯冠軍新英格蘭愛國者。

儘管公羊靠著射門員祖勒蘭在延長加賽一開始的57碼超長距離射門贏球，但整場比賽最具爭議的時刻，還是正規賽還剩1分47秒，聖徒攻到公羊13碼線，準備進行第3波10碼攻勢，裁判竟然直接無視公羊相當明顯的防守犯規動作。

當時聖徒四分衛布瑞斯才剛把球高高傳出，公羊防守角衛柯曼卻在球還在空中之際，就先直接拉扯聖徒跑鋒路易斯的頭盔，更把他扯到在地，假如裁判吹判犯規的話，聖徒很有機會獲得達陣機會，而不是變成只能射門取得3分而已。

聖徒總教練裴頓賽後第一時間就打電話給聯盟官方抗議這個爭議判決，可惜已不可能改變比賽結果，「我才跟聯盟官方打完電話，他們告訴我那個判決沒有問題，但在我執教生涯當中，可能沒有看過如此明顯的干擾傳球犯規動作。」

而在美聯冠軍賽，愛國者沒讓堪薩斯酋長逆轉美夢成真，前3節還以17比0大幅領先的愛國者，雖讓酋長末節狂得24分追平，仍在延長賽靠著跑鋒柏克海德的2碼持球達陣，終場37比31險勝，也讓愛國者連續3年闖進超級盃。

(中時電子報)