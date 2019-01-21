NFL》超級盃戲碼出爐 公羊與愛國者除夕爭冠

當祖勒蘭踢進57碼射門幫助公羊闖進超級盃，所有公羊球員都衝進場內慶祝。(美聯社)

友善列印
中時電子報

第53屆NFL超級盃對決戲碼出爐！21日兩場分區冠軍賽不約而同都打到延長加賽，洛杉磯公羊在爭議聲浪當中，驚險以26比23氣走紐奧良聖徒，摘下國聯冠軍，2月4日(大年除夕)舉行的超級盃，將對上美聯冠軍新英格蘭愛國者。

儘管公羊靠著射門員祖勒蘭在延長加賽一開始的57碼超長距離射門贏球，但整場比賽最具爭議的時刻，還是正規賽還剩1分47秒，聖徒攻到公羊13碼線，準備進行第3波10碼攻勢，裁判竟然直接無視公羊相當明顯的防守犯規動作。

當時聖徒四分衛布瑞斯才剛把球高高傳出，公羊防守角衛柯曼卻在球還在空中之際，就先直接拉扯聖徒跑鋒路易斯的頭盔，更把他扯到在地，假如裁判吹判犯規的話，聖徒很有機會獲得達陣機會，而不是變成只能射門取得3分而已。

聖徒總教練裴頓賽後第一時間就打電話給聯盟官方抗議這個爭議判決，可惜已不可能改變比賽結果，「我才跟聯盟官方打完電話，他們告訴我那個判決沒有問題，但在我執教生涯當中，可能沒有看過如此明顯的干擾傳球犯規動作。」

而在美聯冠軍賽，愛國者沒讓堪薩斯酋長逆轉美夢成真，前3節還以17比0大幅領先的愛國者，雖讓酋長末節狂得24分追平，仍在延長賽靠著跑鋒柏克海德的2碼持球達陣，終場37比31險勝，也讓愛國者連續3年闖進超級盃。

(中時電子報)

愛國者接球員托塞即將接球達陣的瞬間。(美聯社)

澳網》女單失利出局 大陸名將張… 國泰世華旭村盃全國少年暨青少年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。