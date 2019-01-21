新竹縣長楊文科議會處女秀 三大社福教育案通過墊付

2019年01月21日 12:47 中時 徐養齡

楊文科（前）21日出席上任後首次議會開議。（徐養齡攝）

新竹縣議會21日通過三大社福及教育墊付案。（徐養齡攝）

新竹縣議會第19屆第1次臨時會21日開議，這場會議不僅是新縣長楊文科的議會處女秀，也是他推動新縣政的第一步，縣府上午提出包括年度免費國中小營養午餐、提高生育補助、恢復老人年金等3大墊付案，在泛藍都順利獲議會支持通過，楊文科議會第一戰安然過關。

新上任的楊文科首次列席議會，一舉一動都備受關注，會前先接地氣，逐一向各議員握手致意，強調縣府會按「情理法」及輕重緩急推動各項縣政，也請議會給予必要支持。

縣府社會處提出新生兒營養補助金將改為第1胎1萬元，第2胎2萬元、第3胎以上5萬元，該胎次雙胞胎補助3萬元、3胞胎以上10萬元，不足預算4631萬元，議會討論後同意辦理墊付。

另備受關注的老人年金發放問題，恢復每人每月3000元，採排富不減半，不浪費社會資源。縣府並提案國中小營養午餐全面免費，墊付4億2493萬餘元，也順利獲議會通過。

楊文科表示，這屆縣議會成員中新人輩出，36位議員中，就有22位議員是新面孔及回鍋參選成功的，也加入新政黨的新興勢力，相信未來縣議會能廣納更多元的意見，縣府一定會竭盡所能，按照「情理法」來服務，施政政策及政見按照輕重緩急逐一完成。

(中時 )