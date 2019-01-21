張清照關心青年就業 中市府擬成立青年事務專責單位

市府勞工局長吳威志、財政局長羅仙法、人事局長陳杉根、新聞局長吳皇昇等，21日到市議會拜訪議長張清照！（陳世宗翻攝）

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張清照（中）希望政府關心重視青年就業問題，盡早提出政策，以免越來越多台灣子弟當「外漂青年」。（陳世宗翻攝）

台灣青年有的「北漂」、「南漂」，還有不少「外漂」到國外打工！台中市議長張清照說「外漂」人數日益增加，政府應該關注並解決問題；市府新聞局長吳皇昇回應說，市府將成立青年事務專責單位，加強對青年就學、就業的產官學合作，留住人才、充分就業。

市府勞工局長吳威志、財政局長羅仙法、人事局長陳杉根、新聞局長吳皇昇等，21日到市議會拜訪議長張清照；張清照在會談中特別提到「外漂青年」的問題。他說政府應該關注，盡早面對問題提出解決之道，以免人才外流。

張清照說，有不少大學或碩士畢業的青年選擇到國外就業，如果是進入國外企業工作，學有所長，算是一種專業上的收獲，但有不少人到國外是去短期打工，有的務農，有的做雜工，與他們在校所學無關，幾年後回台灣，政府也沒有相關就業輔導；他希望政府關心重視這類問題，盡早提出政策，以免越來越多台灣子弟當「外漂青年」。

勞工局長吳志威、財政局長羅仙法、新聞局長吳皇昇都回應說「這個問題我們們感受很深！」因為身邊的親友就有人選擇到國外短期打工，有的到日本，有的到澳洲，有的到大陸，由於薪水比較高，即使打工也願意去，問題是幾年後回台灣就業也不易。

吳皇昇說，市長盧秀燕關心青年就業問題，無論青年「北漂」、「南漂」，還是「外漂」，根本問題在於台灣就業環境及勞動市場結構，市府則可從產官學合作的方向，加強輔導青年就業；盧市長已指示勞工局、經發局等相關單位，研擬成立青年事務專責單位，加強產官學合作，協助企業與大專院校接軌協助青年就業。

(中時 )

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