未足額進用身障者 力晶連續6月未足額進用第一

2019年01月21日 13:27 工商 邱琮皓

勞動部今（20）日公告107年10月份全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，其中公立義務單位以臺灣大學不足進用6人最多，私立義務單位仍以力晶科技居首位，並已連續6個月為未足額進用私立單位第一名。

截至10月止，依據身心障礙者權益保障法規定全國應進用身心障礙者的義務機關(構)計1萬7,401家，應進用身心障礙者5萬8,253人，實際進用8萬4,568人，已超額進用2萬6,315人，超額進用45.17％。未足額進用單位計1,688家（占總應進用家數9.70％），其中公立單位56家（占未足額進用單位3.32％），私立單位1,632家（占未足額進用單位96.68％），不足進用人數合計2,412人。公立單位未足額進用56家，其中50家不足進用1人，私立單位未足額進用1,632家，其中1,339家不足進用1人。

去年10月公立義務機關尚未足額進用身障人數第1的國立臺灣大學，法定應進用309人，實際進用303人，不足進用6人。不足進用原因是學生兼任助理人員增加致法定應進用人數增加，該校已積極鼓勵校內各單位積極招募身障人員，該校並訂有進用身心障礙人員執行方案控管掌握執行進度，以改善未足額情形。衛生福利部玉里醫院、監察院、國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處、國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心、新北市政府殯葬管理處等5家單位不足進用2人並列第2，其餘單位均不足進用1人。

勞動部指出，上述5家單位除國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心係因編制異動致總人數增加而未足額進用，其餘4家單位均因身障員工離職或過世未及時遞補進用所致，皆已積極招募中，陸續於12月及108年1月達足額進用。

私立未足額義務單位中，力晶科技股份有限公司自去年5月起已連續6個月居首，本（10）月不足進用21人，為改善不足進用情形，力晶科技已與地方政府合作改善未足額進用情形。排名第2元大商業銀行不足進用15人，為協助該銀行進用身心障礙者，臺北市政府已積極協助該公司預計於3個月內有所改善。第3名研華股份有限公司法定應進用30人，實際進用16人，不足進用14人，與上（9）月相比無增減，不足進用原因係身障員工離職或提早退休等因素致未足額進用，該公司除於人力銀行招募外，亦透過校園積極徵才以改善不足進用情形。

(工商 )