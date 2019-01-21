甩花蓮蚊子機場 暑假起可望飛日石垣島、宮古島

2019年01月21日 13:26 中時 許家寧

花蓮機場平日航班只剩飛台北、高雄，平時相當冷清。（許家寧攝）

花蓮機場唯一國際定期航班「花蓮－香港」航線，去年10月底驚傳停航，機場只剩國內航班，冷冷清清宛如蚊子機場，立委蕭美琴向中華航空公司爭取花蓮與日本航班，提升國際旅客造訪花蓮，華航同意下半年將增設兩地航線，暑假可望飛宮古島與石垣島。

花蓮機場國際航線停飛後，民進黨立委蕭美琴積極尋找新航線，日前邀請華航董事長何煖軒討論增加花蓮航線可能性，建議台北飛往日本宮古島及石垣島的航線，加入花蓮做為中繼站，不僅方便花蓮民眾出國旅行，也帶進日本遊客，促進本地觀光人潮。

蕭美琴指出，近年觀光政策朝向客源結構多元化轉型，除持續向觀光局檢討對國外包機的獎助政策，並爭取增加二線城市的對飛航線，吸引更多航空業者投入包機直航，也呼籲觀光局評估連結國內航線，將國際旅客送往台灣其他二線城市，活絡國內機場。

何煖軒表示，日本有許多二線城市吸引台灣觀光客前往旅遊，花蓮基於日本移民村的歷史，也深受日本遊客喜愛，也預告華信航空台北－宮古島以及台北－石垣島國際航線，將於下半年增設花蓮站，並升級兩架ATR客機提供旅客舒適且安全的航行。

針對華航釋出善意，暑假起花蓮人就可望從花蓮機場直飛日本宮古島及石垣島，蕭美琴表示，民航局正積極洽談相關補貼方案，感謝華信在花蓮航線獲利不高的狀態下願意協助，嘉惠花蓮民眾，期待能迎來更多國內外旅客。

(中時 )