甩花蓮蚊子機場 暑假起可望飛日石垣島、宮古島

華航董事長何煖軒（左三）與蕭美琴（左四）預告暑期花蓮可望飛日本宮古島、石垣島。（許家寧翻攝）

友善列印
中時
花蓮機場平日航班只剩飛台北、高雄，平時相當冷清。（許家寧攝）

花蓮機場唯一國際定期航班「花蓮－香港」航線，去年10月底驚傳停航，機場只剩國內航班，冷冷清清宛如蚊子機場，立委蕭美琴向中華航空公司爭取花蓮與日本航班，提升國際旅客造訪花蓮，華航同意下半年將增設兩地航線，暑假可望飛宮古島與石垣島。

花蓮機場國際航線停飛後，民進黨立委蕭美琴積極尋找新航線，日前邀請華航董事長何煖軒討論增加花蓮航線可能性，建議台北飛往日本宮古島及石垣島的航線，加入花蓮做為中繼站，不僅方便花蓮民眾出國旅行，也帶進日本遊客，促進本地觀光人潮。

蕭美琴指出，近年觀光政策朝向客源結構多元化轉型，除持續向觀光局檢討對國外包機的獎助政策，並爭取增加二線城市的對飛航線，吸引更多航空業者投入包機直航，也呼籲觀光局評估連結國內航線，將國際旅客送往台灣其他二線城市，活絡國內機場。

何煖軒表示，日本有許多二線城市吸引台灣觀光客前往旅遊，花蓮基於日本移民村的歷史，也深受日本遊客喜愛，也預告華信航空台北－宮古島以及台北－石垣島國際航線，將於下半年增設花蓮站，並升級兩架ATR客機提供旅客舒適且安全的航行。

針對華航釋出善意，暑假起花蓮人就可望從花蓮機場直飛日本宮古島及石垣島，蕭美琴表示，民航局正積極洽談相關補貼方案，感謝華信在花蓮航線獲利不高的狀態下願意協助，嘉惠花蓮民眾，期待能迎來更多國內外旅客。

(中時 )

未足額進用身障者 力晶連續6月… UNIQLO邀劉福助X旺福打造喜氣新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。