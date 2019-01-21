害你失眠4類地雷食物 國民美食小吃也入榜

失眠示意圖。(圖/達志影像)

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中時電子報

造成失眠的因素很多，除了壓力太大，導致神經無法放鬆等，吃的東西其實也有不少關係，專家指出4大類影響睡眠食物，其中包含甜食、含咖啡因食物、辛辣食品、甚至大家愛吃的雞排、鹹酥雞等油炸物類食物，都可能是失眠的「原兇」之一；而補充富含色胺酸、B群及堅果類食物，則有助安定神經幫助睡眠。

根據《ETtoday》報導，營養師張惟凱指出，在睡前飲食上，應該避免攝取使血糖上升的食物，像是糖果、糕點等甜食，因身體需要快速將你的血糖回復到正常數值，劇烈的血糖波動會影響睡眠品質，另外像民眾愛吃的雞排、鹹酥雞等油炸食品，因油脂在人體內需要花費較長的時間消化吸收，所以在睡前吃油炸食品，可能造成睡覺時腸道仍不斷運作，進而影響睡眠品質。

美國睡眠醫學學會的穆爾巴克（Mark J. Muehlbach）博士表示「任何含有咖啡因的飲食都不利睡眠，因為那是種興奮劑」如巧克力、紅茶、碳酸飲料等也都含有咖啡因成分，穆爾巴克表示，咖啡因最多可以在身體裡待上8小時，建議在下午5點（或是更早，取決幾點睡覺）之後不要喝咖啡，同時他也表示，不建議睡前吃辛辣及高酸性食物，容易在睡眠時造成胃酸逆流，影響睡眠。

若想充飢又擔心影響睡眠，專家表示可以選擇富含色胺酸及B群的食物，如香蕉、奇異果中都含有豐富的色胺酸，而乳製品更含有豐富的鈣質，睡前三十分鐘喝一杯溫熱的牛奶，可以幫助神經放鬆，軟質起司、希臘優酪等易於消化的蛋白質，則有助在睡眠時維持飽足感，另外也可攝取堅果類食物，其含有鎂、鋅等礦物質，也有穩定神經幫助睡眠功效。

(中時電子報)

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