轉機？引渡孟晚舟截止日在即 加國未收到美方文件

加拿大司法部門表示，至今仍未收到美國引渡孟晚舟的正式要求。圖為獲保釋的孟晚舟向當地派出所報到。（美聯社）

友善列印
中時電子報

近期加拿大逮捕華為財務長孟晚舟並恐引渡至美，陸先後逮捕兩名加國人疑似作為報復，陸加兩國關係持續緊繃。不過加拿大司法部門表示，至今仍未收到美國引渡孟晚舟的正式要求，而熟悉引渡案件的律師指出，若美國錯過截止日期，孟晚舟終將獲釋，讓外界聯想是否此案出現轉機。

加拿大高等法院法官宣佈，准許華為財務長孟晚舟交保，保釋金為1千萬加元。

根據加拿大新聞社報導，針對孟晚舟案，加拿大司法部發言人18日表示，美國目前尚未提出包括支持文件在內的正式引渡要求。2019年1月30日是他們遞交要求的最後期限。之後，加拿大將有30天的時間決定是否授權繼續處理此案。

去年12月1日加拿大警方在美國要求下，於溫哥華國際機場逮捕華為公司財務長孟晚舟。根據加拿大引渡法，從孟晚舟被捕之日起，美國有60天的時間正式提出引渡要求。目前美國司法部拒絕就孟晚舟案發表更多評論，但表示，聯邦政府局部關門的現況，對於準備文件過程沒有影響。

處理引渡案件有豐富經驗的溫哥華律師博庭（Gary Botting）指出，如果美國錯過截止日期，新上任的加拿大司法部長拉梅提（David Lametti）必須依法釋放孟晚舟。

不過，渥太華律師貝尼（Donald Bayne）表示，美國有關部門在截期將近卻尚未遞交正式引渡要求的情況，並不罕見。他認為美國身為此案的始作俑者，應該會在截止日期前，將文件交出。貝尼並指出，就算美國錯過截期，他也不認為孟晚舟案會就此結束，倒是川普上個月「如果有助達成美陸貿易協議和國家安全，不排除介入孟晚舟案」的言論，可能讓孟晚舟案全案終結。

(中時電子報)

面對歐美制裁華為 任正非霸氣回… 恨透裘莉！莎莉情牽小布上演世紀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。