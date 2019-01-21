轉機？引渡孟晚舟截止日在即 加國未收到美方文件

2019年01月21日 12:34 中時電子報 馮英志

近期加拿大逮捕華為財務長孟晚舟並恐引渡至美，陸先後逮捕兩名加國人疑似作為報復，陸加兩國關係持續緊繃。不過加拿大司法部門表示，至今仍未收到美國引渡孟晚舟的正式要求，而熟悉引渡案件的律師指出，若美國錯過截止日期，孟晚舟終將獲釋，讓外界聯想是否此案出現轉機。

加拿大高等法院法官宣佈，准許華為財務長孟晚舟交保，保釋金為1千萬加元。

根據加拿大新聞社報導，針對孟晚舟案，加拿大司法部發言人18日表示，美國目前尚未提出包括支持文件在內的正式引渡要求。2019年1月30日是他們遞交要求的最後期限。之後，加拿大將有30天的時間決定是否授權繼續處理此案。

去年12月1日加拿大警方在美國要求下，於溫哥華國際機場逮捕華為公司財務長孟晚舟。根據加拿大引渡法，從孟晚舟被捕之日起，美國有60天的時間正式提出引渡要求。目前美國司法部拒絕就孟晚舟案發表更多評論，但表示，聯邦政府局部關門的現況，對於準備文件過程沒有影響。

處理引渡案件有豐富經驗的溫哥華律師博庭（Gary Botting）指出，如果美國錯過截止日期，新上任的加拿大司法部長拉梅提（David Lametti）必須依法釋放孟晚舟。

不過，渥太華律師貝尼（Donald Bayne）表示，美國有關部門在截期將近卻尚未遞交正式引渡要求的情況，並不罕見。他認為美國身為此案的始作俑者，應該會在截止日期前，將文件交出。貝尼並指出，就算美國錯過截期，他也不認為孟晚舟案會就此結束，倒是川普上個月「如果有助達成美陸貿易協議和國家安全，不排除介入孟晚舟案」的言論，可能讓孟晚舟案全案終結。

(中時電子報)