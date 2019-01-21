大陸出生人口連2年減少 二孩政策效果減弱

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旺報

大陸國家統計局21日發布的數據顯示，2018年末大陸總人口13億9538萬人（包括31個省、自治區、直轄市和解放軍現役軍人，不包括香港、澳門和台灣以及海外華僑人數），比上年末增加530萬人，逼近14億大關。全年出生人口1523萬人，人口出生率為10.94‰。從性別結構看，男性人口7億1351萬人，女性人口6億8187萬人。男比女多3164萬人。

出生人口為1523萬人，比2017年減少200萬人。出生人口連續2年減少，降至1980年代之後的最低水準。允許所有夫妻生育兩個孩子的「二孩政策」效果減弱。大陸廢除了從1980年代開始實施的「獨生子女政策」，在2016年允許所有夫妻生育兩個孩子。2016年的出生人口達到1786萬人，創下1999年以來的最高水準。

從城鄉結構看，城鎮常住人口8億3137萬人，比上年末增加1790萬人；鄉村常住人口5億6401萬人，減少1260萬人；城鎮人口占總人口比重（城鎮化率）為59.58％，比上年末提高1.06個百分點。全國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）2.86億人，比上年末減少450萬人；其中流動人口2.41億人，比上年末減少378萬人。

(旺報 )

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