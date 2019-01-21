國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球賽正式開踢

國泰世華銀行基金會董事長李明賢參加「第九屆國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」開幕典禮，圖為李明賢贈球予地主球隊的豐里國小。(國泰提供)

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國泰世華銀行基金會冠名贊助的「第九屆國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」今舉辦開幕典禮，全臺24支U12以及8支U15隊伍，近400人將在近5日中切磋球技、分出勝負；國泰世華銀行基金會董事長李明賢親臨現場開球，以實際行動鼓勵足球小將，他說「有國泰做後盾，小將們『踢下去，就對了！』，從小扎根，讓台灣足球踢進世界100強」。

李明賢表示，看到來自全台熱愛足球小將們組成如此盛大的開幕隊伍感到很欣慰，近3年來經常來訪台東，看到城鄉資源差距，去年10月得知豐里國小校長蔡見明為了每年旭村盃的籌募資金感到壓力，當場答應由國泰來冠名，解決資金問題，如這次比賽「踢下去，就對了！」，國泰的態度是「支援下去，就對了！」。

李明賢發現，足球等體育運動有助健全孩子發展，尤其中小學普遍存在隔代教養問題，在體育活動的幫助下，給予很多孩子正面故事的鼓勵，走一個正確的道路，李明賢說「學體育的孩子不會變壞」。

而世華銀行基金會有能力，將資源注入體育教育，贊助「第九屆國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」；李明賢表示，正如國泰大樹計畫每年提供1200萬元給偏鄉家庭補助學雜費的精神一樣，希望足球也能就棒球一樣，創造紅葉棒球隊的風光。

(中時 )

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