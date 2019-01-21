盧秀燕拼經濟出訪香港 首批台中茂谷柑今封櫃啟運

台中市首批銷往香港的茂谷柑，21日封櫃啟運！（陳世宗翻攝）

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中市茂谷柑果型呈扁球型、果皮薄、糖度在11∼15度之間，富含維他命C、B12。（陳世宗翻攝）

台中市長盧秀燕將於28日旋風式往返香港拚經濟，除見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，商會事先採買2200箱台中市東勢區農會生產的「博柑情」禮盒，21日封櫃啟運；農業局強調，未來將依照時節拓展外銷，市場將廣及星、馬等東南亞國家，穩定國內農產品價格。

農業局指出，盧市長前往香港，主要是見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，藉此建立台中市農特產品長期外銷的合作架構；未來台中農產品將能依照時節出口，不僅提升整體農業商機，更能透過出口以穩定國內農產的價格，保障農民的生計。

農業局表示，台中市茂谷柑種植面積達430多公頃，一年產量達1萬2500公噸，因產地日夜溫差大，農民生產技術優良；茂谷柑品質好且產量穩定，吸引香港中華出入口商會的興趣，雙方在簽署合作意向書前就已達成首批外銷，於21日封櫃啟運。

香港中華出入口商會所採購的是東勢區所生產的茂谷柑，由東勢區農會製作成6入與12入裝的「博柑情」禮盒，共計2200箱，總重達14公噸，可裝滿1只40呎的貨櫃，商會所購入茂谷柑禮盒，將贈送給出席會議的上千位會員，市府藉此機會打響國際知名度。

農業局強調，茂谷柑的果型呈現扁球型、果皮薄、糖度在11∼15度之間，富含維他命C、B12；礦物質、有機酸、纖維質等營養成份；茂谷柑由台灣大學園藝系退休教授林僕取名，意思是「盛茂滿谷」，而東勢區正是孕育茂谷柑的好地方。

(中時 )

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