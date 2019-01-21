影》「比基尼登山客」墜谷２天找到了！但無生命跡象

2019年01月21日 12:48 中時電子報 沈揮勝 、 張國欽 中國時報／

南投縣消防局今日搜救路線。（沈揮勝翻攝）

南投縣消防局今日搜救路線。（沈揮勝翻攝）

未經申請「爬黑山」 上月才失足摔傷PO照

36歲比基尼登山客吳季芸， 本月11日從南投縣東埔入山獨攀南三段，前天（１９日）在盆駒山附近失足墜落近20米山谷，受傷動彈不得，打衛星電話向山友求援，南投縣消防局20日採陸空救援，由於天候不佳，空勤直升機3次折返，改由地面搜救隊入山搜救，據悉，搜救人員今（21日）中午已找到吳女本人，但吳女已無生命跡象。

36歲吳季芸獨攀中央山脈，19日在信義鄉盆駒山往無雙社附近墜落山谷，南投縣消防局20日發動陸空救援，因天候不佳折返；21日地面搜救人員於中午12點10分接觸待救者，吳女無生命徵象。

南投縣消防局第3大隊長林正宜指出，吳季芸1月11日從東埔入山，走八通關、盆駒山、無雙社，預計24日從郡大林道下山。

她在19日下午行經信義鄉盆駒山往無雙社路段時，墜落20至30公尺深山谷，意識清醒、上半身有受傷、下半身無法動彈，透過楊姓聯絡人向消防局報案。

由於前往救援需2天行程，因此，消防局20日申請直升機空勘，並擬將搜救人員載送至事故地點，但因氣象不佳，直升機無功而返。

吳女常在登山攻頂後穿比基尼拍照，有登山界「比基尼女郎」之稱。（翻攝自吳女臉書）

吳女日前告訴謝姓友人，在探訪卡社溪途中，被倒下的樹枝割傷雙腿。（民眾提供）

地面部隊分兩梯次各3人挺進，第1梯次搜救人員上午9點37分回報尚未發現患者，持續搜索中；12點10分於吳女求救點座標區已經接觸到她，但吳女已無生命徵象。

吳女3週前曾PO文自曝，12月到山中縱走25天，不小心在一處斷崖失足滑落數公尺，腿上滿是血痕、瘀青，「我真的算撿回一命，朋友看到我滑落的地方，被卡、卡後再重裝爬回安全的路，爬的時候真的很希望突然天降奇兵解救我，沒抓踏好真的就會重摔落，衛星電話打出去哭10分鐘不是哭假的！」可惜，躲過上一次，卻逃不過這一次墜谷意外。

(中時電子報)

消防局說明搜救過程。(魏姓民眾提供)