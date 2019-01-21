糖尿病不控制？日癌症學會：罹患7種癌症機率暴增2倍

有糖尿病的人飲食不均衡，罹癌風險增加！(達志)

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中時電子報

控制糖尿病也有防癌效果！研究指出，糖尿病的患者最嚴重恐導致腎功能受損、眼睛病變、截肢外，日本癌症學會還點名，會讓罹患胃癌、大腸癌、肝癌胰臟癌、乳癌、子宮內膜癌、膀胱癌機率倍增，罹癌風險最高提升近2倍，讓人不得不重視糖尿病的人必須控制血糖的重要。

日本國立癌研究中心中央醫院綜合內科科長大橋健表示，日本糖尿病學會以及日本癌學會共同發布的報告中，2型糖尿病患者罹癌機率平均高達1.2倍，罹癌風險由高到低分別為，肝癌1.97倍、胰臟癌1.85倍、子宮內膜癌1.84倍、大腸癌1.40倍、膀胱癌1.28倍、胃癌1.06倍、乳癌 1.03倍。

早安健康報導，大橋健指出，高血糖會促使體內產生「氧化壓力（oxidative stress）」反應，恐傷害DNA、導致癌細胞增殖。且糖尿病患者寫意中胰島素濃度較高，而胰島素也有刺激細胞增殖的效果，有部分醫界人士認為，細胞過度增殖，也有癌化可能。

因此，好好控制血糖，可降低罹癌風險。而人體如果持續在高血糖的狀態，對治療癌症也有負面影響。大橋健表示，運動不足、肥胖是糖尿病和癌症的共同風險因子，所以改善飲食不規律、不均衡，不運動，吸菸等問題，不僅能控制住血糖，還可降低罹癌風險，一石二鳥。

(中時電子報)

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