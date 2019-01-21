華航高層加薪最多逾3萬基層年終 調薪卻比去年少

2019年01月21日 13:22 中時 李宜秦

長榮、中華航空年終獎金出爐，長榮將發放4個月，華航平均僅約2.2個月。華航企業工會指出，去年營收1708億元，創下歷史新高，今年年終與調薪卻比去年少，甚至只有高層加薪，最高增加3萬5000元，，基層員工卻只加薪700元，今（21）日早上在華航公司外抗議。華航則表示，19日再次與工會溝通，已依照團體協約拿出盈餘2成分配。

中華航空企業工會今早在華航公司外抗議，要求華航依照團體協約，把稅前盈餘的20％發放給員工，且華航去年營收創歷史新高，今年員工的年終只有定額獎金2.7萬元及考績獎金，至於年度獎金是第13個月的保障薪資，不應計入年終內，等於今年年終平均僅一個多月，甚至連考績獎金也不盡公平。

工會指出，長榮今年年終多達4個月，並加薪3000元，反觀華航不僅年終較往年少，也只加薪700元。工會表示，高層在勞資協商會議時主張，因油價高漲、前朝錯誤政策等理由，告知工會不能加發年終或加薪，然而今日卻在華航董事會內討論高層加薪方案，其中最高加薪幅度達3萬5000元，董事長、總經理、副總、各級主管等的加給都會增加。

工會指控，華航營收每年都創新高，前年營收1563億元、去年1708億元，年終與加薪幅度卻比去年少，並不符合分配正義，基層員工辛苦一年卻換得這種結果，讓人完全無法接受。

華航則表示，19日再次與工會溝通，將依照團體協約拿出盈餘2成分配，即使去年盈餘沒有前年好，仍會依團協約訂的2成分配，完全依照團協辦理，並且有相關調薪方案提報董事會。

華航勞資團協第44條條文指出，華航於營業年度終了結算時，基於激勵員工辛勞，不論是否有盈餘，均應按年度獎金發放辦法發給員工相當於1個月基本薪之獎金。除前項獎金外，於有盈餘的情形之下，華航應另行提撥該年度稅前盈餘20％金額為員工獎金，並再以不得低於可提撥額度3％的金額作為員工紅利。

(中時 )