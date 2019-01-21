花1600元買催情乖乖水 結果買到1罐自來水...

34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）

34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，標榜可以讓對方催情、迷幻、聽話、失憶，藥效長達3小時，保二總隊獲報前往臺南市查緝，當場查扣22瓶證物，經化驗發現，蔡嫌販售的乖乖水為自來水，未檢出有毒品或其他藥品成分。

保二總隊刑事警察大隊偵一隊與刑事警察局偵查第二大隊共組專案小組深入追查，被騙民眾表示，在LINE通訊軟體社群請求加入好友，待加入後看到即在該LINE看到登載廣告，於是引起好奇心購買，但使用後無任何反應，被害人都因礙於面子，被騙也自認倒楣，不敢向警方報案，才讓不肖歹徒繼續有機可乘。

專案小組持搜索票至臺南市蔡嫌經營的物流公司搜索，當場查扣22瓶乖乖水、購買者資料單據及相關電腦電磁紀錄等物證。

警方將乖乖水送驗，並未檢出有毒品或其他藥品成分。蔡嫌坦承，罐裝內容物其實是自來水。

警方表示，近年來臉書、LINE通訊軟體盛行，民眾於手機上均可輕易取得販售推銷廣告訊息，造成不肖歹徒利用民眾簡易方便購得物品心態，在網路販售不法商品。

警方呼籲，國人避免使用社群軟體私下交易，勿在網路購買未經本國衛生署許可之藥品類之物品，以免遭騙或觸法，將持續查緝非法販售不明藥品，取締非法、保障合法，維護國人的權益。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）
34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）
34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）
34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）
影》「比基尼登山客」墜谷２天找… 影》馬英九喜愛的竹市「福源花生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。