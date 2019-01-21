花1600元買催情乖乖水 結果買到1罐自來水...

2019年01月21日 13:51 中時 葉書宏

34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）

34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，標榜可以讓對方催情、迷幻、聽話、失憶，藥效長達3小時，保二總隊獲報前往臺南市查緝，當場查扣22瓶證物，經化驗發現，蔡嫌販售的乖乖水為自來水，未檢出有毒品或其他藥品成分。

保二總隊刑事警察大隊偵一隊與刑事警察局偵查第二大隊共組專案小組深入追查，被騙民眾表示，在LINE通訊軟體社群請求加入好友，待加入後看到即在該LINE看到登載廣告，於是引起好奇心購買，但使用後無任何反應，被害人都因礙於面子，被騙也自認倒楣，不敢向警方報案，才讓不肖歹徒繼續有機可乘。

專案小組持搜索票至臺南市蔡嫌經營的物流公司搜索，當場查扣22瓶乖乖水、購買者資料單據及相關電腦電磁紀錄等物證。

警方將乖乖水送驗，並未檢出有毒品或其他藥品成分。蔡嫌坦承，罐裝內容物其實是自來水。

警方表示，近年來臉書、LINE通訊軟體盛行，民眾於手機上均可輕易取得販售推銷廣告訊息，造成不肖歹徒利用民眾簡易方便購得物品心態，在網路販售不法商品。

警方呼籲，國人避免使用社群軟體私下交易，勿在網路購買未經本國衛生署許可之藥品類之物品，以免遭騙或觸法，將持續查緝非法販售不明藥品，取締非法、保障合法，維護國人的權益。

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(中時 )

34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）

34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）

34歲蔡姓男子涉嫌在臉書、通訊軟體上販售乖乖水（迷姦藥水），1瓶要價1600元，遭警方查緝到案。（葉書宏翻攝）