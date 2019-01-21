開放百噸漁船進「紅火心」作業 漁業署：最快春節後預告

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針對媒體報導漁業署去年選前拍板，鯖鰺漁業禁漁期縮短為20天，並開放100噸以上漁船進入蘇澳外海「紅火心」捕撈80天，將於農曆年後上路，恐對魚類保育造成衝擊。漁業署澄清，鯖鰺漁業管理辦法擬修正讓100噸以上漁船可進入紅火心海域作業80次，此次放寬禁漁限制是經考量魚種復育有成，最快於春節後預告。

漁業署副署長王正芳表示，「鯖鰺漁業管理辦法」自102年實施，即規定於6浬海域內禁漁，扒網漁船不得進入作業，6至12浬則是讓100噸以下漁船可作業，但100噸以上漁船不可進入，至106年才再訂定6月整月為禁漁期，並從107年起實施2月產卵期禁漁20天。

因蘇澳等地漁民從106年即反應希望讓100噸以上漁船能進入6至12浬海域作業，故經由地方政府、漁會、科學家及NGO共同組成的諮詢小組去年四次會議討論達成共識，允許100噸以上漁船每年1到5月間，排除20天禁漁期外，可進入蘇澳外海6至12浬的紅火心海域作業80次。

王正芳表示，此次放寬捕撈作業限制，獲得諮詢會議科學家同意，認可鯖鰺生態恢復，鯖魚體長確實有增加，故可適度利用海洋資源；他說，放寬需配合鯖鰺漁業管理辦法修法，現正進入法制程序，預估最快春節後對外預告，屆時仍會收集外界意見予以修正。

(中時 )

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