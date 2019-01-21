恨透裘莉！莎莉情牽小布上演世紀復仇

2019年01月21日 13:07 中時電子報 吳映璠

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）被爆和影后莎莉賽隆（Charlize Theron）熱戀中，兩人還已經拍拖一個月，如今外媒又爆料，莎莉賽隆和小布前妻安潔莉娜裘莉搶戲搶得兇，種下「多年心結」，甚至是恨透了彼此，現在莎莉情牽小布，也算是報了多年之仇。

布萊德彼特與莎莉賽隆爆出熱戀後，媒體首度捕捉到小布前妻安潔莉娜裘莉與養子Pax現身街頭。

英國太陽報（The Sun）19日踢爆，55歲的「小布」布萊德彼特與43歲奧斯卡影后莎莉賽隆熱戀中，兩人於聖誕假期前後開始交往，至今拍拖一個月，如膠似漆，似乎找到生命中的真命天子/女。

不過據英國每日郵報（Daily Mail）報導，莎莉和小布戀情甜蜜蜜，背後的人際關係卻相當複雜，尤其同樣身為好萊塢超級A咖女星，又都喜歡演女強人角色，莎莉賽隆與小布前妻安潔莉娜裘莉私下較勁地緊，更多次互搶電影角色而種下多年心結。

報導引述自八卦新聞網站RadarOnline 2017年一篇報導，指出環球影業（Universal Pictures）原本決定重拍、改編1935年經典恐怖片《科學怪人的新娘》（Bride of Frankenstein），預計2019年2月14日上映，片中科學怪人新娘一角屬意由安潔莉娜裘莉演出，而莎莉賽隆是替代人選，不過據傳裘莉一直拖延和製作方簽下合約，導致莎莉痴痴苦等接演機會，等待期間也不敢另接新戲，損失慘重。

報導指出裘莉是故意拖延簽約，目的是為了激怒莎莉，因為過往兩人互搶角色的戲碼不斷上演，消息人士透露，裘莉似乎很享受這樣針對莎莉的過程，而莎莉本人非常想演科學怪人新娘一角，對裘莉暗地裡施的手段也心知肚明。《科學怪人的新娘》最終仍未開拍，2017年底環球影業更悄悄將這片從日程表中移除。

心結不只這一樁，2017年上映的懸疑電影《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express），莎莉原本有意接演片中金髮寡婦一角，這個角色原先是找裘莉來演的，不過她回絕了，之後製作方又找上莎莉，想不到裘莉又回心轉意想要回角色，兩強相爭下反而讓蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）拿走了角色。

另外裘莉2010年主演的驚悚愛情動作片《色遇》（The Tourist），其實原本屬意的女主角人選是莎莉賽隆。

熟悉內情的人士表示，兩人間的「敵對關係」很早之前就開始了，而且看起來這個情況應該不會改變。他還指出，製片方似乎也很享受玩弄這兩個A咖明星，劇本會同時送到兩人手上，再讓兩人殺個你死我活。

(中時電子報)