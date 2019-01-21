驚見「偶像劇男神」當朴敏英粉絲 網驚：你真的去找金祕書！

2019年01月21日 13:22 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓星朴敏英主演的《金秘書為何那樣》受到不少觀眾喜愛，她昨（20）日在台灣舉辦見面會，首次訪台的見面會不少粉絲都前往朝聖，搖滾區座位更是一開賣就秒殺，其中竟然有位「偶像劇男神」坐在台下，對「金秘書」露出愛心眼神，網友紛紛驚呼：「你竟然真的去找祕書了」。

「金秘書」朴敏英昨日在台舉辦見面會。（圖／記者羅永明攝）

男星王家梁事先就預告要去當小粉絲，沒想到被朋友一拍是超稱職迷弟。（圖／翻攝王家梁IG）

「偶像劇肌肉男神」王家梁事先就在社群網站上，po出見面會開賣當天，他去超商買票失敗的事情，到了見面會當天，他一早也興奮po文寫下：「晚上有個人生第一次的大事要去完成，覺得期待。」並且加註「尋找我的秘書」，果然晚上就出現在朴敏英見面會現場。

王家梁在開賣當天就表示自己買不到前面的票，隨後又因去的朋友人數不定一度不知道要買幾張票。（圖／翻攝王家梁IG）

王家梁事後寫下追星初體驗心得：「當了一晚金秘書的粉絲，很值得。整整3個小時的見面會，另外排隊上台擊掌，排隊大合照，我真的是一個100分的粉絲。」他全程坐好坐滿，還配合粉絲準備的應援活動，舉著手幅、螢光棒，朋友側拍他看著台上朴敏英的表情，一臉幸福的癡漢笑容，認證是金秘書迷弟無誤。

所幸最後「肌肉迷弟」王家梁最後還是和朋友去當金秘書小粉絲。（圖／翻攝王家梁IG）

31歲的王家梁出道多年，演過不少戲劇，也出過健身寫真書，目前也正主演偶像劇《艾蜜麗的五件事》，一直給粉絲肌肉硬漢形象的他，難得因為追星而露出可愛的一面，不少粉絲也希望他能多展現不同魅力，「不要再隱藏自己充滿神秘感了」。

(中時電子報)