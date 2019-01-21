曾志偉經歷「人生與死亡最接近一刻」醫生竟說：無藥可吃！

2019年01月21日 14:03 中時 徐桐炘

曾志偉車禍後首度出席公開活動，和女兒曾寶儀共同為餐廳十二粵站台，回憶車禍當下依然驚魂未定，「完全連思考的時間都沒有，很像在拍片，白雪濺起來、油在滴，安全氣囊已經爆掉。他也感嘆此次帶給自己極大啟發，「人生沒有這麼接近死亡。」近日返港和許多朋友聚餐，他也和好友說：「要慶幸你們沒有去殯儀館看我！」

曾志偉表示，原看見對方來車一直往內線開，接下來車子就像溜冰一樣，「說時遲那時快，好像碰碰車一樣，天昏地暗和天旋地轉。」最後不但車全毀，皮箱裂開，裡面包裝的食物也全部爆掉，「原本以為不該有事的，（身體）也都出現傷痕。」

當天在醫院檢查時原以為沒問題，隔天醫院才來電表示肋骨有裂傷，但醫生告訴他無藥可治療：「沒有什麼可以做的，就是多休息，只能吃止痛藥。」他卻堅持一粒都不吃，他表示：「（因為）如果不痛就會亂動。」即使深呼吸會痛，曾志偉也遵守醫囑不停深呼吸，並且「情願熱死也不能冷撐」，避免感冒引發肺炎。

事發後迅速來台，曾志偉說：「回臺灣休息，起碼有女兒照顧。」但他馬不停蹄接拍新片《聖人大盜》，第一天就拍攝在茶餐廳盤腿倒茶的畫面，「（骨頭）好像裂開的樣子！」但劇組已稍微為他調整劇情，他也表示在台灣行程較輕鬆，「不拍時候就休息，來（餐廳）吃些試菜補品。」他也開始「服老」，一天吃7種藥，用各種食材養身，曾寶儀如釋重負說：「終於啊！」

(中時 )