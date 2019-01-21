《李屍朝鮮》記者會活屍出籠 朱智勛上演英雄救美

2019年01月21日 14:01 時報周刊 溫博鈞／首爾報導

《李屍朝鮮》主演柳承龍（左起）、裴斗娜、朱智勛、編劇金銀姬與導演金成勳全員出席國際記者會。（Netflix提供）

由《失控隧道》導演金成勳與《信號》的韓國人氣劇作家金銀姬聯手合作的《李屍朝鮮》，21日在首爾舉行國際記者會，主演朱智勛、柳承龍、裴斗娜與導演金成勳、編劇金銀姬全員出席，向世界各國媒體分享拍攝感想與趣事，現場星光熠熠。

《李》片故事設定在16世紀朝鮮王朝，記者會現場全境打造仿古建築實景，點心還製成血淋淋的手指形狀，並有演員扮演「活屍」出沒會場四週，氣氛詭譎驚悚，不時聽見被嚇到的各國媒體人員驚叫「Ohmygod！」連演員們也被逼真演出嚇到，朱智勛還為保護裴斗娜上演英雄救美。

朱智勛「我乖得像黃金犬」

主演朱智勛、柳承龍、裴斗娜與金成勳導演、編劇金銀姬在恐怖配樂中登場，起初眾人面色為呈現角色不露微笑，但朱智勛仍俏皮地偷偷在裴斗娜頭上比「Ｖ」，緩衝不少緊張氣氛。

朱智勛挑大樑演出王世子角色，被問他在劇中的魅力，他玩笑謙稱：「應該是我很聽導演和編劇的話吧，乖得就像黃金犬一樣！連我媽說過我的後腦是平的。」搞笑強調他從強褓時就很無比乖巧，讓全場笑聲不斷。

他也表示，有時為了拍20分鐘的戲，來回花7小時在寒冷天氣中帶著裝備移動至場景，有次連導演的車開不動，他腳、肩等部位也有幾處受傷，但他自豪地說：「我相信集結這麼多努力的作品會是十分精彩的，說真的最初看到完成作品還分不出是美劇還是韓劇呢。」

活屍太真 裴斗娜、柳承龍驚驚

裴斗娜表示朝鮮時代的女性較含蓄，沒有太大的動作，演出時自己稱不上辛苦，「不過扮演殭屍的演員們在寒冷氣候下花了很大的努力，他們做出活屍的表演時，我自己看到都會覺得恐怖。」神情嚴峻、扮演大反派的柳承龍也說：「其實我也會害怕！」編劇金銀姬則一直忍著不劇透：「我實在不能說得太詳細，播出時請大家期待！」

最後Netflix獻上耗時兩日製作的「活屍蛋糕」，裴斗娜看到蛋糕上堆滿的活屍小人偶不禁笑了出來，朱智勛和柳承龍則合力將劍鞘造型的蛋糕刀帥氣地抽出。眾人切下蛋糕時，扮演活屍的演員從會場四面八方突然竄出，朱智勛一手持刀、一手勾住裴斗娜肩，活生生上演英雄救美；柳承龍則被身後突然出現的活屍演員嚇到整個跳起來，回神自己笑個不停，但拍全體照時他不忘讓身邊的活屍演員們入鏡，搭肩合照，下台前還拍拍大家肩膀，展現演藝前輩風範。

《李屍朝鮮》1月25日下午4點將在Netflix平台播映。

(時報周刊)