「暖冬遊」補助商機！7-11高屏、宜花東業績增1成

2019年01月21日 13:35 工商 劉馥瑜

7-ELEVEN金倫門市的特色親子空間，以蛋黃為主題。圖／業者提供

7-ELEVEN高雄坎城門市推出全台首間「21TOGO」烤雞複合店。圖／業者提供

7-ELEVEN高雄坎城門市推出全台首間「21TOGO」烤雞複合店。圖／業者提供

觀光局大力推動國旅補助！繼2018年11月1日至12月31日推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，2019年1月1日至1月31日再推出「擴大國旅暖冬遊」方案，成功帶動各地旅遊商機。7-ELEVEN統計，補助方式去年11月推出後，ibon交通及旅遊的票券銷售張數較平日成長2倍，連動高屏及宜花東門市來客數亦明顯成長，部分門市業績甚至較平日增逾10％，以飯店及旅館周邊，以及當地特色門市、複合店最顯著。

7-ELEVEN舉例，如小7高雄坎城門市，是全台唯一有烤雞「21TOGO」的7-ELEVEN複合店型，加上位在高雄三民區十全商圈，去年11月起便吸引許多民眾嘗鮮；此外，位於台東金崙溫泉區的7-ELEVEN金倫門市，來客數也明顯提升，主要是該門市有規劃特色親子空間，以蛋黃主題打造，成功吸引許多家庭客群泡完溫泉後，再到門市休憩拍照，帶動該門市目前業績更較去年同期成長30％。

7-ELEVEN表示，由於暖冬遊補助將進入尾聲，加上本周起學生開始放寒假，預估全台各地景點周邊門市的來客數還會再增加，尤以南部及東半部旅遊人潮最顯著，因此，特別提高零食、日用品及年節禮盒的備貨量，加上祭出信用卡及行動支付等相關優惠，預計將帶動業績再增1～2成。

針對出遊必備良伴「零食」，7-ELEVEN即日起祭出休閒食品指定品牌，任選第2件6折，其中新品包括獨家推出放大版的「可樂果JUMBO正港蒜味呷大包」、「可樂果JUMBO麻辣鍋口味」，以及在泰國火紅的「樂事波樂碗公包BBQ味洋芋片」、「樂事碗公包原味洋芋片」，還有知名燒肉店推出的「胡同元氣豬肉條」。

至於日用品部分，則有「卡娜赫拉的小動物植萃保養護脣膏」、「妮維雅潤彩雙層護唇膏」、「易利氣磁力貼」等，即日起至2月26日美容保健及旅行用品指定品項，任選第2件6折。

此外，7-ELEVEN也特別針對南部及東半部的部分門市，將出遊必買的零食、日用品以及年節禮盒，備貨提升1成以上，讓民眾在農曆年前出遊時能及時選購。

7-ELEVEN表示，即日起至2月12日止，持國泰、中信、玉山信用卡於全台7-ELEVEN消費滿500元，就送50元7-ELEVEN現金抵用券，使用行動支付加碼再送50元，限量共11萬名，每行每正卡戶回饋上限400元7-ELEVEN現金抵用券，使用OPEN錢包綁定國泰信用卡支付還有11％點數回饋，預估能帶動整體業績再成長1～2成。

(工商 )