安迪・沃荷POP ART 系列講座｜謝佩霓：你所不知道的安迪・沃荷

2019年01月21日 13:45 中時電子報 綜合報導

作為普普藝術（Pop Art）開創者之一的安迪・沃荷，在眾人的心目中是快速複製的商業藝術創作者。但在臺灣的藝術史學者謝佩霓眼中，安迪・沃荷其實是一個多情又理智，非常知道自己要什麼的跨多領域天才創作者。

2019 安迪·沃荷-普普狂想特展 POP ART在中正紀念堂開設展覽講座，第一場即是邀請謝佩霓到現場與大眾分享她深入研究之下的、你所未知的安迪・沃荷。

我們都知道安迪・沃荷的家族是虔誠的東正教，父母是來自斯洛伐克北部盧森尼亞（Carpatho-Rusyn）的移民，居住在曾是美國著名的「世界鋼都」匹茲堡。父母都是非常辛苦的勞工族群，尤其在父親死後由母親一人扛起一家四口的生活。因此大多藝術評論者都認為，由於成長背景與見過母親，兄長在窮困的環境中辛苦工作以求溫飽，因此他極力將藝術創作推向商業那一端。

但謝佩霓提出不同的看法，根據她的研究，安迪・沃荷年幼時罹患西德納姆舞蹈病，這是一種神經系統疾病，四肢會不自主地運動，成長後留下顏面神失調與白化症的後遺症。因此，才會用一種「不屑一顧」的表情面對大眾，但依照過往留下的社交紀錄，都載明安迪・沃荷是一個害羞又對人抱持熱情的藝術家；而作品呈現商業化，是因為他的體弱多病，使他更明白一天工作12小時的勞工有多痛苦，他的商業作品實為諷刺社會現況居多。

沃荷在畢業之後，到了紐約試圖成為商業藝術家，他的第一個作品便在1949年9月號的《Glamour》雜誌由他親筆繪製的高跟鞋，這時期的高跟鞋系列插畫影響許多時尚設計師。而沃荷與湯廚濃湯在這段時間發展出一段溫馨的小故事，當他專心創作時常一口氣扛很多箱湯廚濃湯罐頭回家當餐點，餓了就開一罐來喝；需要洗筆時就洗一個空罐來裝水，日子久了滿屋便放滿裝了髒水的湯廚濃湯罐。某日沃荷的母親茱莉亞到紐約探望他，見狀便決定離開匹茲堡，搬到紐約照顧沃荷的起居。共同生活的日子中，沃荷常邀請母親用她可愛的手寫字體為他的創作加分，共同生活的20年內母子共創的作品精采有趣，直至1972年。

《尋找丟失的鞋履》À-la-Recherche-du-Shoe-Perdu1955年）Estate-of-Andy-Warhol。(圖/時藝多媒體提供)

除了這段小插曲之外，沃荷與湯廚濃湯的緣分還可以追朔到更之前，在沃荷剛上高中時也曾與母親一同到超商打工，打工的內容不外乎商品進出貨、商品上下架，虛弱的他撐不到一周就投降，但也因此對於湯廚濃湯、洗衣粉…等商品的制式排列，勞工每日重複同樣動作留下深刻印象。重複性是工業生產的特質，安迪沃荷的藝術中強調重複性，也許與此有關。

當我們都用商業的角度解讀沃荷的作品時，謝佩霓提供了完全不同的視角，她認為有名的兩元美鈔簽名和《地下絲絨&妮可》的專輯封面有香蕉，並非嘩眾取寵的作法。而是因為兩元美金是他母親每日辛勤工作的報酬，一張兩元美鈔便能張羅他們四人活過一天；而香蕉是工人們的一日午餐。

安迪・沃荷曾說自己的藝術並不難懂，它傳達的就是你看到的那樣。謝佩霓透過這場講座，仔細剖析了沃荷的成長背景與經歷故事，當他將生活經驗表現在藝術上時，的確是真實又通透的，無須多做解釋與評論。

由-Hollywood-House-of-Horror-Contact-usPhoto-submission-CC-BY-3.0。(圖/時藝多媒體提供)

Andy-Warhol-LONESOME-COWBOYS-Factory-Films-Sherpix。(圖/時藝多媒體提供)

與同時代的商業藝術家相比，認為「未來每個人都可成名15分鐘」，因此人生應該為了這發光的15分鐘不顧世俗眼光，盡情發光發熱的安迪・沃荷，更是直率的可愛。

(中時電子報)

〈卡車〉1985年-紙上膠印。(圖/時藝多媒體提供)