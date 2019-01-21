嘉義市拓展學校、商圈「嗶、嗶」消費支付 優惠500台機具

嘉義市長黃敏惠用市民卡體驗嗶嗶行動支付。（廖素慧攝）

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嘉義市長黃敏惠（左二）、中華電信嘉義營運處總經理洪煌雄（左）、議員張秀華（右二）、蔡文旭共推行動支付。（廖素慧攝）

嘉義市政府21日舉辦「無現金大學生活城計畫嘉義市多元支付─生活好便利招商啟動」說明會，推展學校、檜意森活村商圈的「嗶、嗶」行動支付的電子商務，市長黃敏惠說，多元支付是數位經濟時代的趨勢，嘉義市要拚經濟，電商服務是重要一環。

黃敏惠說，嘉義市要接軌數位時代，科技運用於生活是必須的，多元行動支付服務、智慧型販賣機裝置、電商平台及雲端大數據分析商業應用，一定要做，鼓勵店家一起推動，讓大家習慣使用多元支付的方式，出門不必帶錢，帶手機、卡片就可通行無阻。

中華電信嘉義營運處總經理洪煌雄說，目前優惠500台機具只收押金5000元及每月網路費用60元，有意轉型為行動支付的店家，歡迎把握機會申請。

市府智慧科技處長林立生說，市府結合中華電信推出行動支付工具機台，整合多樣支付平台，消費者用悠遊卡、易卡通、嘉義市民卡、信用卡、手機掃碼都可以付款。

在嘉義市大專院校學生活商圈、檜意森活村等地點推廣、導入多元支付服務，並搭配智慧型販賣機裝置，便利觀光客不帶現金就可購物消費，活絡商圈發展，此外，今年規畫市民智慧應用終身學習課程，增加市民體驗多元支付相關課程，讓更多民眾體驗行動支付的便利。

(中時 )

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