土地公尾牙 國光里請民眾吃湯圓、送春聯

2019年01月21日 13:49 中時 馮惠宜

市議員邱素貞(右)揮毫寫下「吉祥如意」吉祥話，提早向民眾拜早年。（馮惠宜攝）

21日是農曆尾牙，台中市南區國光里福正宮土地公廟，舉辦「吃湯圓、送春聯」活動，吸引300多位民眾參加，市議員邱素貞除親自下廚煮湯圓，也揮毫寫下「吉祥如意」吉祥話，提早向民眾拜早年，現場氣氛溫馨、熱絡。

國光里長陳仁榮表示，福正宮是國光里的信仰中心，每年都會舉辦寫春聯、送春聯活動，並提供熱呼呼甜、鹹湯圓供民眾享用，這項傳統已延續20幾年，每年都吸引許多民眾走出戶外話家常，包括市議員邱素貞、國光社區發展協會理事長陳雅惠、福正宮主委賴坤柱等人都到場向民眾致意拜年。

21日共邀請包跨謝耀鏄等6位書畫家現場揮毫，邱素貞也上場寫下「吉祥如意」，祝大家新年快樂、諸事吉祥，許多民眾搶著索取，增添喜氣。

邱素貞指出，今年加碼邀請國畫老師，畫出牡丹等花卉彩色年畫，再由書法家寫下吉祥話，相較傳統大家恭喜等單調文字，年畫圖文並茂，活潑生動，增添喜氣，吸引許多民眾大排長龍索取，得到意想不到的效果，現場熱鬧滾滾，瀰漫濃濃年味。

喜歡下廚的市議員邱素貞，也捲起袖子，加入志工媽媽煮湯圓行列。參加寫春聯、送春聯活動已經15年，現年83歲的謝耀鏄說，民眾喜歡的春聯內容五花八門，大致上以商業、居家吉祥文字居多，學生則以學業進步最受歡迎，少數也有佛教、基督教文句，字體以行書、草書、楷書最普遍，他總共寫了350張，很開心，不覺得累。

(中時 )