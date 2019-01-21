北市PM2.5首度達國家空品標準

2019年01月21日 13:50 中時 張立勳

環保署公布最新全台細懸浮微粒（PM2.5）標準監測結果，北市年平均濃度由2015年18.6微克／立方公尺，至去年已大幅下降至14.6微克／立方公尺，首度達成國家空品標準15微克／立方公尺，是六都中第一個達標的直轄市，空品良好日數比例也從45.2％提升至54.4％。

北市境內雖然沒有大型工業區或發電廠，但地狹人稠機動車輛密度居全國之冠，為持續改善空氣品質，環保局自2015年即推動「北市清新空氣行動計畫」，執行多項空汙減量措施。

環保局空噪科長楊梅華指出，空汙減量措施包括淘汰8.5萬輛二行程機車、畫設1線2站6處「低汙染排放示範區」，強力稽查高汙染車輛，加嚴鍋爐硫氧化物排放標準，由300ppm降至50ppm，淘汰所有重油鍋爐，協商松山機場航空燃油硫含量自主減量4成，引進具抑制懸浮微粒功能的小型掃街車加強街道洗掃，以及完成150輛垃圾車加裝濾煙器，平均排煙改善率達99％。

此外，楊梅華說，去年受到天候因素改變、境外汙染減少，及鄰近重大汙染源排放降低等影響，基隆協和電廠採用減硫重油（0.3％以下），1、2號機組改備用後，去年度前3季硫氧化物與氮氧化物排放量分別較前年減少55％及45％，皆有助於整體空氣品質改善。

清新空氣為城市進步指標，今年北市持續策進研擬清新空氣行動2.0，將以「低汙染、綠運輸、區域聯防」等3大面向與10大行動計畫，以使用低汙染運具，減少私人運具及跨縣市合作治理，讓市民享有更潔淨、更能安心呼吸的健康空氣。

楊梅華表示，精進措施有畫設空氣品質維護區，導入智慧車輛辨識系統管制高汙染車輛，並延長汰換二行程機車補助，補助一、二期老舊柴油車汰舊換新，推動市區使用電動公車提升綠運輸，訂頒餐飲業防制設備標準及協商鄰近縣市大型電廠與工業區減少空汙排放。

(中時 )